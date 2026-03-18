'DOK SVI GLEDAJU RAT NA BLISKOM ISTOKU'

Hrvatski analitičar: Događaju se donedavno nezamislivi pomaci. Sada nijedna ruska regija nije više sigurna

Foto: Reuters/Pixsell
1/14
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
18.03.2026.
u 22:13

'Rusija, naime, postaje sve više svjesna da se uvalila u rat u kojem Ukrajina svakim danom napada sve više ciljeva duboko unutar Rusije', rekao je Tadić

Visoki ruski sigurnosni dužnosnik Sergej Šojgu upozorio da je broj ukrajinskih sabotažnih operacija na teritoriju Rusije značajno porastao i da brzi napredak i opseg ukrajinske proizvodnje dronova nisu ostavili nijednu regiju Rusije sigurnom od napada. Tu informaciju na svom Facebook profilu komentirao je i poznati hrvatski analitičar Tonči Tadić.

'Dok svi gledaju rat Amerike i Izraela protiv Irana, u ratu Ukrajine protiv Rusije se događaju donedavno nezamislivi pomaci. Rusija, naime, postaje sve više svjesna da se uvalila u rat u kojem Ukrajina svakim danom napada sve više ciljeva duboko unutar Rusije.  Naime, veličina Rusije je tolika da je nemoguće osigurati rusku protuzračnu obranu za sve ruske gradove, za sve ruske rafinerije, za sve ruske tvornice, za sve ruske zračne i morske luke....i naravno protuzračnu za ruske snage na bojištu dugom 2000 km', započeo je svoj status. 

'To priznaje i bivši ruski ministar obrane Sergej Šojgu, koji je danas tajnik ruskog Vijeća sigurnosti. Šojgu upozorava da brzi napredak i opseg ukrajinske proizvodnje dronova nisu ostavili nijednu regiju Rusije sigurnom od ukrajinskih napada. Govoreći u Jekaterinburgu 17. ožujka 2026., Šojgu je izjavio da su sofisticiranost i metode raspoređivanja ukrajinskih bespilotnih sustava učinili čak i udaljene ruske regije ranjivima. Šojgu je istaknuo da su se "diverzantski napadi" (često uključujući dronove) na Rusiju povećali za 40% u 2025., ukupno 1830 incidenata. Ukrajina je postavila ambiciozan cilj proizvodnje preko 7 milijuna dronova u 2026. kako bi održala svoju tehnološku prednost. Do početka 2026. Ukrajina je počela zamjenjivati kineske dronove DJI Mavic domaćim alternativama i postigla je gotovo 95% domaće proizvodnje za mnoge svoje bespilotne sustave', napisao je Tadić.

Sukob između Rusije i Ukrajine sve više poprima obilježja dubinskih udara na infrastrukturu. Dok Rusija nastavlja napade na ukrajinske ciljeve topništvom, dronovima i zračnim snagama, ukrajinske operacije sve češće zahvaćaju ruski teritorij.

Meta su, među ostalim, vojni ciljevi, visoki časnici, ali i ključna energetska infrastruktura poput rafinerija i naftovoda. Na istom sastanku Šojgu je iznio i tvrdnju da protiv Rusije djeluje široka mreža obavještajnih službi iz čak 56 zemalja, koje, kako je rekao, sudjeluju u organiziranju 'sabotažnih i terorističkih' aktivnosti. Nije, međutim, precizirao o kojim je točno službama riječ.
