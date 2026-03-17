Vekić bez glavnog turnira

Hrvatska tenisačica Donna Vekić poražena je u zadnjem kolu kvalifikacija WTA 1000 turnira u Miamiju od 111. igračice svijeta, Novozelanđanke hrvatskih korijena Lulu Sun s 6-3, 6-3.

Vekić (WTA-117.) je nakon 80 minuta igre poražena od 24-godišnje Sun, kojoj je otac Hrvat, a majka Kineskinja. U svojim teniskim počecima, od 2011. do 2013. Lulu je nastupala za Hrvatsku, da bi 2013. prešla igrati za Novi Zeland. Pet godina poslije uzela je švicarsko državljanstvo da bi se 2024. ponovno odlučila igrati za svoju sadašnju zemlju.

Osječanka je u prvom setu dvaput izgubila svoj servis, a u drugom setu je Sun povela s 5-1. Nakon kratkog prekida zbog kiše, Vekić je došla na 5-3, ali je potom i po peti put u meču izgubila svoj početni udarac, a time i meč.

Donna u meču nije ubilježila as, ali je zato napravila čak osam dvostrukih pogrešaka, dok je nezina protivnica imala 9 as-servisa.

Bio je ovo njihov drugi međusobni dvoboj, a u prvom je prije dvije godine u četvrtfinalu Wimledona slavila Vekić.