Mili Poljičak u Poreču osvojio svoj sedmi profesionalni naslov

Hrvatski Davis Cup reprezentativac Mili Poljičak osvojio je ITF World Tennis Tour u Poreču, prvi turnir iz ciklusa 54. izdanja Istarske rivijere. On je u finalu pobijedio Talijana Tommasa Compagnuccija sa 6:3, 6:4. To mu je sedmi profesionalni naslov u singlu (prvi nakon kolovoza 2024.). Iako je Luka Mikrut zbog ozljede morao otkazati nastup, u glavnom turniru ATP Challengera tenisača Zadar Open nastupit će najmanje petorica hrvatskih tenisača.

Pravo izravnog ulaska, temeljem plasmana na pojedinačnoj ATP listi, imali su Matej Dodig, Duje Ajduković i Mili Poljičak, a pozivnice su dobili Emanuel Ivanišević i Josip Šimundža. Dodig, sedmi nositelj turnira, na startu će igrati protiv nekog od tenisača iz kvalifikacija, a isto vrijedi i za Šimundžu. Ajdukovića u prvom kolu čeka Dušan Obradović iz Srbije, Emanuel Ivanišević će igrati protiv Andreja Nedića iz Bosne i Hercegovine, a Mili Poljičak ide na četvrtog nositelja, Talijana Stefana Travagliju. Danas su počele kvalifikacije. Fran Raković izgubio je od Talijana Pieria (1:6, 0:6) a Karlo Kajin od Francuza Lokolia (3:6, 1:6).