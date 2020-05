Sve je spremno za spektakl! Ni borac pozitivan na koronavirus ne može odgoditi priredbu

Usred pandemije koronavirusa Ultimate Fighting Championship i dalje ne odustaje, unatoč svim otegotnim okolnostima prije i nakon potvrde održavanja priredbe. Nakon što je otkazana UFC 249 priredba koja je trebala biti održana 18. travnja, najpoznatija organizacija slobodne borbe ove subote će održati UFC 249 priredbu, a uz to će biti održane još dvije priredbe, i to tijekom ovog tjedna, točnije 13. i 16. svibnja. Sve tri spomenute priredbe održat će se u saveznoj državi Floridi, to jest u VyStar Areni u Jacksonvilleu, naravno, bez gletadelja.

Florida je već ranije World Wrestling Entertainmentu, najpopularnijoj svjetskoj organizaciji pro-hrvanja, odnosno "kečera", dala status esencijalne aktivnosti odobrivši im tako održavanje događanja bez publike. Mnogi analitičari, pravnici i medicinski djelatnici sumnjaju da je u ovim odlukama Floride novac imao znatniju ulogu nego li borba za zdravlje i sigurnost naroda te su stoga prema guverneru te savezne države Ronu DeSantisu upućene brojne kritike.

- UFC je dobrodošao na Floridu. Naša komisija je spremna nadgledati događanja koja će se održati 9., 13. i 16. svibnja. Zdravlje i sigurnosni protokoli bit će osigurani za dobrobit svih pojedinaca koji će sudjelovati u ovim događanjima - rekao je direktor Borilačke komisije Floride, Patrick Cunningham.

Predsjednik Dana White je povodom te odluke za subotu složio jednu od najjačih priredbi u recentnoj povijesti organizacije. Prvak lake kategorije Habib Nurmagomedov i dalje ne može napustiti Rusiju, pa će se tako za privremeni naslov njegov nesuđeni protivnik i prvi izazivač u lakoj Tony Ferguson boriti protiv Justina Gaethjea koji je četvrti na ljestvici izazivača. Dvoboj je to dvojice koja su među najatraktivnijim borcima u cijelom UFC-u, ali neće to biti jedina borba za naslov. Henry Cejudo će braniti svoj pojas u bantamu protiv bivšeg prvaka Dominicka Cruza koji se vraća u oktogon nakon četiri godine izostajanja tijekom kojih je radio kao sukomentator uz Joea Rogana.

Uz to, očekuje nas dugoočekivani dvoboj teškaških mašina, Francisa Ngannoua i Jairzinha Rozenstruika, potom dvoboj Jeremyja Stephensa i Calvina Kattara u perolakoj, ali i nova borba bivšeg NFL-ovca, teškaša Grega Hardyja koji će ići na Yorgana De Castra.

Priredba je toliko ispunjena jakim imenima da su dvoboji Donalda "Kauboja" Cerronea i Anthonyja Pettisa te bivšeg teškaškog prvaka Fabricija Werduma i Alekseja Olejnika (koji je svojedobno svladao Cro Copa) ispali van glavnog programa te će imati status preliminarnih borbi.

Treba nadodati da je još jedna jaka borba iz srednje kategorije otpala - upravo zbog koronavirusa, ali organizaciji nije bilo ni u primisli otkazati ili ponovno odgoditi priredbu. Ronaldo "Jacare" Souza se u preliminarnom programu trebao boriti protiv Uriaha Halla, ali nakon obaveznih testova utvrđeno je da je pozitivan na Covid-19, kako on, tako i cijeli njegov tim. Prema napisima najpouzdanijeg MMA novinara Ariela Helwanija i Jacare i njegov tim nisu pokazivali nikakve simptome.

UFC je, dakle, u priopćenju objavio da nastavlja s planom održavanja UFC 249 priredbe, ali i da je Jacare sa svojim timom već napustio hotel te da je smješten u samoizolaciju.