Ženski nogomet

Neočekivan poraz Hrvatske: Kosovarke slavile u Karlovcu

Karlovac: Susret Hrvatske i Kosova u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo za žene
Josip Mikacic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
07.03.2026.
u 22:50

Nogometašice Hrvatske neočekivano su izgubile od Kosova (0:1) u susretu drugog kola kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se 2027. godine igrati u Brazilu

Nogometašice Hrvatske neočekivano su izgubile od Kosova (0:1) u susretu drugog kola kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se 2027. godine igrati u Brazilu. Nakon pobjede u Bugarskoj (1:0) očekivalo se da će izabranice Nenada Gračana nastaviti u istom tonu.

No Kosovarke su se pokazale kao čvrsta reprezentacija koja je čak bila i bolja u susretu odigranom u Karlovcu. Gošće su imale čak 11 udaraca prema našim vratima, od čega osam u okvir gola. Hrvatska je imala tek četiri udarca, a samo jedan je išao u okvir vrata.

Posjed lopte bio je 60:40 u korist Kosova. Jedini pogodak postigla je Uka Modesta, članica bečke Austrije, u 13. minuti. U drugoj utakmici Gibraltar, naš sljedeći suparnik, izgubio je kod kuće od Bugarske (0:5).

- Rekao bih da su to razlike u gram. Prvo poluvrijeme smo odigrali slabo, rekao bih da nismo bili aktivni i agresivni. Dobili smo taj zgoditak, u jednoj akciji se ponovilo nekoliko grešaka i na kraju je taj gol presudio. Nismo bili kako treba i čestitke Kosovu. Ova utakmica neću reći da može usmjeriti ove kvalifiakcije jer igramo još jednu utakmicu s njima i pitanje je kako će to sve završiti. Sigurno da nam je žao što nismo uspjeli ostvariti pozitivniji rezultat, a u drugom poluvremenu su cure to zaslužile- rekao je izbornik Gračan i dosdao:

 - Ispred mog stožera svima čestitam svima 8. ožujak, Dan žena. Ono što trebam naglasiti je da ove cure bez obzira na rezultat i sve - vole nogomet, ali nekad se stvari ne poklope kako želimo. Iz ovoga ćemo izvući pouke. Ova reprezentacija se dosta pomladila i vjerujem da u nekoj konačnici možemo ući u jedan kontinuitet koji bi svima odgovarao i koji bi svi željeli - da to bude reprezentacija koja bez obzira na neke probleme može biti konkuretna.

Susret je prokomentirala i reprezentativka Maja Joščak.

 - Morate respektirati sad svaku ekipu jer svi znaju igrati nogomet. Znali smo da je Kosovo bolje od Bugarske i to su pokazale. Mi smo loše ušle u utakmicu, linije su nam bile dosta daleko - prednja i zadnja su bile dosta odvojene i tu smo si radile problem. Stvorile smo neke šanse i to je bilo sve jalovo.

U drugom poluvremenu smo se nekako digle, vidjele da možemo, ali očito da moramo početi gubiti da bi se probudile i da bi nam došlo do glave da trbea biti odlučniji, pgotovo u toj završnici. Čestitke Kosovu, a mi se trebamo zapitati imamo li dovoljno hrabrosti i odlučnosti da budemo bolje u narednim ciklusima -  rekla je Joščak.

Sljedeća utakmica kvalifikacija na rasporedu je 14. travnja na Gibraltaru, potom i uzvratna u Sinju 18. travnja.

Karlovac Nenad Gračan Kosovo Hrvatska ženski nogomet

