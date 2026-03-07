Naši Portali
UŽIVO
NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA

FOTO Naša pjevačica skinula je 22 kg u osam mjeseci! Evo koja je tajna njezinog uspjeha

VL
Autor
Vecernji.hr
07.03.2026.
u 19:45

Pjevačica Iva Ajduković, koju ćemo gledati u showu 'Tvoje lice zvuči poznato', posljednjih je mjeseci prošla nevjerojatnu fizičku transformaciju

Pjevačica Iva Ajduković posljednjih dana plijeni pažnju javnosti, a razlog je najava da ćemo ju gledati u jubilarnoj 10. sezoni popularnog showa "Tvoje lice zvuči poznato", gdje se neće pohvaliti samo svojim vokalnim i scenskim transformacijama, već i novom figurom koja je rezultat višemjesečne discipline i čvrste odluke. Naime, simpatična Sinjanka u manje od osam mjeseci uspjela je skinuti impresivna 22 kilograma, a prekretnica se, kako je otkrila, dogodila prošloga ljeta. - Ovog ljeta idem u Vela Luku, spremamo se Sandra Lončarić i ja. Sandra ima 52 godine, prezgodna je. Pitala sam je mogu li nešto odjenuti, a ona mi je rekla da može. No ja se nisam osjećala dobro u tome. Tad sam joj rekla: 'Znaš što, Sandra? Danas je nedjelja, nama je danas taj trajekt, ali ja od danas ne jedem. Neću više ni čuti za taj ponedjeljak i 'krenut ću od ponedjeljka'. Ja sad radim rez.' Otišla sam u Vela Luku i tamo jela ribu i blitvu. To me motiviralo i zainatila sam se, rekla sam si da ću sad to izdržati. - otkrila je u najnovijem intervjuu za Story

Iva prakticira osmosatni prozor za jelo, najčešće od deset ujutro do šest sati poslijepodne, dok preostalih 16 sati posti. - Od deset ujutro do 18 sati jedino je vrijeme kad jedem. Jedina stvar koju nisam izbacila jest šećer iz kave, jer ne volim gorku kavu. Nema slatkog, a kruh tu i tamo. Iskreno, uhvati me nekad želja, ali to više nije pretjerivanje kao ranije. Sad je jednostavno doziranje, jer sam shvatila da u životu u nekim stvarima treba imati mjeru. U slatkišima i kruhu nisam imala mjeru pa sam si rekla da baš tu gdje se ne mogu kontrolirati, moram imati mjeru. Kad sam vidjela da to mogu, sve je postalo automatika - priznaje Ajduković.

Nova TV otkrila tko su natjeatelji jubilarne desete sezone showa 'Tvoje lie zvuči poznato'
1/9

Kako kaže, dodatni vjetar u leđa i snažnu motivaciju za ustrajnost dao joj je poziv za sudjelovanje u showu "Tvoje lice zvuči poznato". Pomisao na zahtjevne kostime i utjelovljenje vitkih glazbenih zvijezda bila je presudna. - Tada sam si rekla: 'Pa ne mogu utjeloviti neku zgodnu pjevačicu, a imam 83 kilograma'. Znala sam da mogu jer sam stvarno karakter - objasnila je pjevačica. U šest mjeseci želudac joj se, kaže, znatno smanjio pa više ni količinski ne može pojesti kao prije, a pomisao na transformacije u showu stalno joj je bila u glavi.

Dodaje i kako joj u prošlosti nisu bili strani odlasci u teretanu i bavljenje fizičkim aktivnostima. - Jako dugo sam bila u treninzima, 12 godina sam bila disciplinirana. Trenirala sam boks, išla u teretanu, bila zaluđena time. Onda sam rodila i bila u fazama. Imam faze u životu kad jako puno radim pa sam išla od ponedjeljka do petka u teretanu, i onda ne odem idućih pet dana. Konstantno sam bila pod upalama, to je na mene i psihički utjecalo. Imala sam osjećaj da me konstantno bole mišići i da sam stalno pod upalama. Zadnjih mjeseci sam najviše šetala malo bržim tempom, a ljeti sam plivala. Sad krećem u teretanu, do ljeta ću biti raketa - najavljuje Ajduković.

FOTO Naša pjevačica otkrila je tajnu svoje nove linije, evo što je izbacila iz prehrane: Osjećam se puno bolje
1/6

Kao najveći izazov u cijelom procesu Iva ističe borbu sa samom sobom. Kao veliki gurman i osoba koja zbog noćnog posla često bude okružena bogatim keterinzima, najteže joj je bilo odoljeti iskušenjima. Ipak, danas je iznimno ponosna na sebe i ne pomišlja na odustajanje. Rezultati nisu samo estetski, već se osjeća lakšom i poletnijom na pozornici. Najveći kompliment, kako kaže, doživjela je nedavno u rodnom Sinju kada je ušla u ljekarnu, a djelatnici je nisu prepoznali. Iako su joj mnogi, uključujući i supruga, rekli da sada stane kako ne bi izgubila ženstvene obline, Iva je zadovoljna postignutim i motivirana za održavanje zdravih navika.

- Skinula sam 22 kilograma, mislim da više neću jer mi sad svi govore da ne bih trebala. Znate, najprije vam svi govore: 'Debela si, ima te komad', a onda smršaviš pa krene: 'Nemoj više'. Muž mi je rekao da sad stanem, jer ću ostati bez oblina, a to mi se ne sviđa - zaključila je pjevačica na pitanje planira li još smršavjeti.

Avatar ApageSatanas
ApageSatanas
21:29 07.03.2026.

Zašto ljudi osjećaju potrebu da lažu?! Kaži Ozempic, Wegowy! Nemoj nam prodavati te priče o ribi i povrću, kao Andrej o gazpachu. Uvredljivo je.

VA
VanjaPlank
20:48 07.03.2026.

Meni je baš bila seksi sa tim kilogramima viška. Ovak mršava izgubila je onu slatkoču u licu.

