Sve je bilo spremno za horor u Beogradu! Procurile tajne informacije iza kulisa drame

Utakmica odigrana na stadionu Rajko Mitić bila je pod posebnom paskom sigurnosnih službi zbog opravdanih strahova od mogućih sukoba s lokalnim ultrasima, pogotovo nakon nereda koji su izbili tijekom prethodnog susreta ovih dviju reprezentacija na Euru 2024. Zbog toga je oko 2.500 engleskih navijača koji su doputovali u Beograd dobilo precizne protokole ponašanja od Engleskog nogometnog saveza (FA). Upute su bile jasne: putovanje u Srbiju zahtijevalo je maksimalan oprez. Navijačima je savjetovano da se drže isključivo turističkih zona, a za prijevoz do stadiona i natrag organizirani su posebni autobusi pod policijskom pratnjom kako bi se izbjegao svaki potencijalni kontakt s domaćim navijačima i smanjila mogućnost incidenata na minimum.

Procedure za ulazak na stadion bile su rigoroznije nego ikad. Svaki navijač morao je posjedovati osobni dokument s fotografijom, poput putovnice ili vozačke dozvole, uz elektroničku ulaznicu koja je poslana isključivo glavnom naručitelju. Popis zabranjenih predmeta bio je dugačak te je uključivao eksterne baterije za mobitele (power bank), kovanice, upaljače, e-cigarete, ruksake, pirotehniku i, naravno, alkohol, čija je prodaja unutar stadiona bila zabranjena. Iz Engleskog nogometnog saveza poručili su navijačima da napune svoje mobitele prije dolaska i da stignu na stadion i do tri sata ranije kako bi prošli višestruke sigurnosne provjere, uključujući skeniranje ulaznica, provjeru identiteta i detaljne osobne preglede.

Poseban naglasak stavljen je na borbu protiv rasizma, problema zbog kojeg je FIFA već kaznila Srbiju djelomičnim zatvaranjem stadiona za ovu utakmicu nakon rasističkog ponašanja dijela navijača na prethodnom susretu. Engleski navijači poticani su da svaki oblik diskriminatornog ponašanja odmah prijave redarima FA-a, koji su bili vidljivo raspoređeni na gostujućoj tribini, ili putem posebnog telefonskog broja dostupnog za hitne slučajeve. Britanska policija i osoblje saveza bili su prisutni u Beogradu kako bi pružili podršku i osigurali da se svaka prijava shvati ozbiljno i uključi u službeni izvještaj nakon utakmice.

Ozbiljnost situacije potvrdio je i kapetan engleske reprezentacije Harry Kane, koji je uoči utakmice otkrio da su igrači održali sastanak i dogovorili zajednički stav. Prema UEFA-inim protokolima, bili su spremni napustiti teren ako bi se s tribina čuli rasistički povici upućeni bilo kojem igraču. Ta je izjava odjeknula u sportskoj javnosti, podsjetivši na ranije incidente, poput onog iz 2012. godine kada je branič Danny Rose bio meta rasističkih uvreda na utakmici U21 reprezentacija. Srpski nogometni savez, koji je u posljednjih pet godina platio više od 700.000 € kazni zbog incidenata, apelirao je na svoje navijače da navijaju dostojanstveno, no sjena potencijalnih nereda nadvila se nad cijeli događaj.

Cijeli je Beograd bio pod jakim sigurnosnim mjerama, a britanske i srpske vlasti blisko su surađivale kako bi osigurale mir. Osim organiziranog prijevoza, navijačima je bilo dostupno i "Veleposlanstvo navijača" na Trgu Republike, gdje su mogli dobiti sve potrebne informacije i podršku. Unatoč napetoj atmosferi i pripremama za najgori scenarij, opsežne mjere osiguranja pokazale su se uspješnima. Engleska je na terenu deklasirala Srbiju rezultatom 5:0, a veći incidenti na tribinama i oko stadiona su izbjegnuti. Ipak, kako prenose neki mediji, ostaje vidjeti hoće li disciplinska tijela UEFA-e i FIFA-e ponovno pronaći razloge za kažnjavanje srpskog saveza, ostavljajući dojam da je drama u Beogradu, barem zasad, samo privremeno odgođena.