NIKAD UZBUDLJIVIJA ZAVRŠNICA

Nexe je nokautiran: Ovaj scenarij godinama se nije dogodio u hrvatskom rukometu

Damir Mrvec
04.05.2026.
u 16:00

S druge strane, Zagreb je ponovno u svojoj poznatoj ulozi – na pragu još jednog naslova. Od 1991. godine do danas nisu prepustili titulu nikome, a sve upućuje na to da se taj niz neće prekinuti ni ove sezone

Nakon jedne od najuzbudljivijih završnica u povijesti rukometne Paket24 Premijer lige, rasplet je donio i ono što se godinama nije dogodilo – finale bez našičkog Nexea. Za naslov prvaka Hrvatske igrat će Zagreb i Sesvete, dok su Našičani, prvi put nakon 17 godina, ostali bez drugog mjesta i prilike u borbi za titulu. Umjesto toga, čeka ih ogled za treće mjesto protiv Gorice. I dok će se Nexe morati zadovoljiti borbom za broncu – u koju ulazi bodovno poravnan s Goricom (2:2), uz pravilo da prvak postaje onaj tko prvi dođe do šest bodova – jasno je da europska scena ni sljedeće sezone ne dolazi u pitanje. Ostaje samo dvojba: Europska liga ili Europski kup.

S druge strane, Zagreb je ponovno u svojoj poznatoj ulozi – na pragu još jednog naslova. Od 1991. godine do danas nisu prepustili titulu nikome, a sve upućuje na to da se taj niz neće prekinuti ni ove sezone. Čak i oni najvjerniji navijači Sesveta svjesni su realnosti – Zagreb je apsolutni favorit. Uostalom, već imaju četiri boda iz međusobnih susreta i treba im još samo jedna pobjeda za potvrdu naslova. A sljedeća utakmica igra se tamo gdje se takve stvari najčešće i rješavaju – u Kutiji šibica. No, prije nego što eventualno podigne trofej, trener Zagreba Boris Dvoršek mora riješiti još jedan zadatak – završnicu Kupa Hrvatske. I to u nezgodnom trenutku, između reprezentativnih obveza i završnice sezone.

– Realno, imamo do kraja jednu opasnu utakmicu, a to je finale kupa. Vjerujem u svoje igrače da mogu bez problema do drugoga domaćeg trofeja. Nexe cijenimo, ali mi smo bolji i to ćemo opravdati na parketu porečke dvorane Žatika, gdje se igra završnica kupa – rekao je Boris Dvoršek, trener Zagreba.

Reprezentativna stanka donosi dodatne izazove. Dvoršek će ostati bez nekoliko važnih igrača – trenirat će bez dvojice Bjelorusa, Gruzijca, Crnogorca i Egipćanina. Zanimljivo, nitko iz Zagreba neće u hrvatsku reprezentaciju iako bi Glavaš i Klarica vjerojatno bili na popisu da nisu ozlijeđeni. Ni Nexe neće biti u boljoj situaciji – Moslavac i Lučin odlaze u hrvatsku reprezentaciju, a Bakić u crnogorsku. Našičani pak sezonu pokušavaju spasiti na dvije fronte. Uz borbu za treće mjesto čeka ih i europski izazov protiv Kiela, gdje brane prednost od tri pogotka.

– Zagreb je potpuno zasluženo pobijedio. Nismo bili u pravom ritmu, osim u prvih desetak minuta. Skupo nas košta ritam srijeda – subota, ali iz te kože ne možemo. Zagreb je imao više dana za odmor i to su znalački iskoristili. Pokušat ćemo napraviti sve kako bismo obranili plus tri u Kielu. Izgleda da ni “zebrama” ne ide najbolje jer su ovog vikenda izgubili s osam razlike od Wetzlara, kluba koji se grčevito bori za ostanak u Bundesligi. Kada se Zagreb rezultatski odvojio, dao sam priliku igračima s klupe kako bi naši najbolji igrači dobili potreban odmor u ovom napornom ritmu – istaknuo je Saša Barišić Jaman.

Dok se sezona bliži vrhuncu, u oba kluba već se slaže kadar za novu. Zagreb će doživjeti ozbiljne promjene – Trivković odlazi u Slovan, Ćavar u Goricu, oba Poljaka napuštaju klub, a Klarica se seli u Kielce.

– Koliko znam, Topić sigurno ostaje kao četvrti kružni napadač. Dečko u završnici sezone igra fenomenalno. Ostaje i Gruzijac koji je dostojno zamijenio Klaricu, a uvjeren sam da će sljedeće sezone biti još bolji – dodao je Dvoršek.

S druge strane, lista dolazaka pokazuje da Zagreb ne misli usporiti – dolaze Kastelic, Barbašinski, Kalarash, Štrlek, Ćeško i Nikolić.

No, dok Zagreb juri još jedan naslov, u Sesvetama se piše povijest. Ulazak u finale doigravanja najveći je uspjeh kluba, a potpisuje ga Igor Vori sa svojom momčadi. Bod iz Gorice pokazao se zlatnim.

– Iz godine u godinu napredujemo. Igrali smo u finalu kupa 2024. godine, sada smo u finalu prvenstva Hrvatske. Iza sebe imamo dobre nastupe u Europskom kupu i Europskoj ligi. Znamo da će biti teško u dogledno vrijeme osvojiti domaći trofej jer uz Zagreb još nemamo tu razinu kvalitete. Ali nikad se ne zna – rekao je Josip Ćurković, predsjednik kluba.

Postoji barem teorijska mogućnost da Sesvete sljedeće sezone zakucaju na vrata Lige prvaka s obzirom na proširenje natjecanja na 24 kluba. No, realnost financija i budžeta zasad ostavlja to pitanje otvorenim.

I dok se vrh lige raspliće, drama nije izostala ni na dnu. Moslavina je pobjedom nad Čakovcem (35:30) osigurala ostanak, ali utakmicu je zasjenio ozbiljan zdravstveni incident. Treneru Čakovca Josipu Borkoviću pozlilo je tijekom susreta, hitno je prevezen u bolnicu, gdje su mu ugrađena tri stenta. Srećom, stanje mu je stabilno. I nakon svega, teško je ne zapitati se koliko zapravo košta ovaj sport, i to ne samo na terenu nego i izvan njega!
Nexe Zagreb rukomet

