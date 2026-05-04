RIJETKO VIĐEN SLUČAJ

Hezonja tricom spustio cijenu TV gledateljima košarke u Španjolskoj

Beograd: Utakmica 6. kola Turkish Airlines Eurolige između BC Maccabi Rapyd i BC Real Madrid
Dusan Milenkovic/ATA Images/PIXSELL
04.05.2026.
u 15:16

Publika u dvorani Palača sportova u Madridu oduševljeno je pljeskala 31-godišnjem igraču koji je završio utakmicu s 53 valorizacijska boda, a što je prosjek učinkovitosti koji uključuje postignute koševe, asistencije, blokade i skokove

Platforma za gledanje sporta DAZN dvostruko je smanjila cijenu pretplatnicima za gledanje španjolske košarke jer je hrvatski reprezentativac Mario Hezonja to zatražio ako opet pogodi tricu iz velike udaljenosti, što je i učinio u nedjelju protiv Murcije. Paket „Plan košarke“, koji uključuje utakmice španjolske lige i NBA doigravanja, koštao je mjesečno 6,99 eura. Hezonja, aktivan na društvenim mrežama, bio je pogodio protiv Valencije tricu iz velike udaljenosti, a onda je poslao izazov DAZN-u. „Ako to još jednom učinim, ljudi će plaćati 2,99 eura?“, bio je napisao.

U subotu je zabio 40 koševa u pobjedi vodećeg Real Madrida od 131-123 nad trećeplasiranom Murcijom, ali poseban trenutak dogodio se pred kraj utakmice. Iz daljine je pogodio tricu kojom je njegova momčad u tom trenutku smanjila zaostatak na 110-111, a komentator je u televizijskom prijenosu vikao dok je lopta letjela prema košu: „Odande Mario, odandeee…“. „Za 2,99 eura za gledanje Plana košarke!“, uskliknuo je kada je lopta prošla kroz obruč.

Hezonja je u tom trenutku prstima gestikulirao novac okrećući se publici i naklonivši se. „Mario Hezonja je pogodio tricu iz 'svoje kuće' pa Plan košarke od idućeg tjedna ima novu cijenu od 2,99 eura“, priopćio je DAZN putem društvene mreže X.

Publika u dvorani Palača sportova u Madridu oduševljeno je pljeskala 31-godišnjem igraču koji je završio utakmicu s 53 valorizacijska boda, a što je prosjek učinkovitosti koji uključuje postignute koševe, asistencije, blokade i skokove. Organizator španjolskog prvenstva Liga ACB (Liga Endesa) priopćila je na svojoj internetskoj stranici da je Hezonja odigrao "jednu od najboljih utakmica u povijesti španjolske lige".

"Nitko nikada nije skupio 53 valorizacijska boda u manje od 30 minuta provedenih na terenu", navedeno je u priopćenju. Dubrovčanin je na parketu proveo 29 minuta i 40 sekundi. Više valorizacijskih bodova ostvario je samo Pete Mickael koji je 2006. godine imao 54 boda prilikom nastupa za Rio Breogan.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

PITANJE MOTIVACIJE

Teško je odbiti NCAA i ugovore kakve ne nude i neki euroligaši, a na jednom primjeru vidjet će se ozbiljnost Cibone

Bruno Bubalo (18) je košarku počeo trenirati praktički još kao vrtićanac, nastavio je u Cedevitinoj školi košarke da bi s 12-13 godina preselio u Cibonu na poziv koordinatora za mlađe uzraste Davora Škare i trenera Ante Samca. Kako u Tornju nisu bili sigurni što činiti s ovim nadarenim bekom tako se dogodilo da je jednu sezonu igrao za Bosco, potom ponovo za Cibonu da bi sada bio na posudbi u Zaboku

