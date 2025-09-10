Naši Portali
NEMILOSRDNO

Srpska legenda koja nam je dala intervju uništila Piksija i Srbiju: 'Neodgojenost i neodgovornost'

Beograd: Susret Srbije i Engleske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Dusan Milenkovic/ATAImages
VL
Autor
Vecernji.hr
10.09.2025.
u 12:05

Poznat je po britkim komentarima bez dlake na jeziku tako da ni ovog puta nije štedio kritike nakon još jednog teškog poraza Srbije, izgubili su od Engleske 5:0.

Bivši reprezentativac Srbije i danas cijenjeni nogometni analitičar koji je svojedobno imao intervju za Večernji list, Rade Bogdanović, poznat je po britkim komentarima bez dlake na jeziku tako da ni ovog puta nije štedio kritike nakon još jednog teškog poraza Srbije, izgubili su od Engleske 5:0.

- Sastav momčadi i taktika bili su na jako niskoj razini, to nije reprezentativni nivo. Takvim pristupom izbornik sigurno ne može biti zadovoljan, bez obzira na bogatu trenersku karijeru u Japanu i Kini. Rezultat nije iznenađenje. Englezi su odlična momčad, s ozbiljnim izbornikom. Njemačka disciplina, potpuno drugačiji pristup od onog koji je imao nesretni Gareth Southgate na Europskom prvenstvu. A pritom im je nedostajalo tri, četiri igrača koji zajedno vrijede pravo bogatstvo - rekao je Bogdanović.

Najviše ga je zabrinula izjava izbornika nakon debakla protiv Engleske...

- Njegove izjave nitko ne može citirati, ni mnogo inteligentniji ljudi od mene. Svaliti krivicu na igrače, reći im da su spori, tromi, bez minutaže… To gledam kao vrstu neodgojenosti i neodgovornosti izbornika koji predstavlja jednu državu - smatra bivši nogometaš. 

Jeste li primijetili što se dogodilo kada je Modrić prišao Crnogorcu? Scena je postala hit
nogomet Rade Bogdanović Srbija Dragan Stojković

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Prava Hrvatina
Prava Hrvatina
12:29 10.09.2025.

Englezi i ove za njih trening utakmice uzimaju ozbiljno i bez pardona uture par komada.

