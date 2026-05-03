Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 80
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŽIVOT MU BIO UGROŽEN

Izbjegnuta tragedija: Treneru Čakovca pozlilo na utakmici, hitno je prebačen u bolnicu, ugrađena mu tri stenta

Varaždin: Rukometna utakmica Varteks di Caprio - Pipo Perutnina Ptuj
marko jurinec/Vecernji list
VL
Autor
Večernji.hr
03.05.2026.
u 14:32

Samoinicijativno je napustio dvoranu na svojim nogama nakon čega je prebačen u bolnicu u Kutini

Utakmicu Čakovca i Moslavine u Kutini u Ligi za opstanak hrvatskog rukometnog prvenstva, pamtit će se po teškoj zdravstvenoj krizi koja ja pogodila trenera gostujuće momčadi Josipa Borkovića više nego po rezultatu. Streteg Čakovca tijekom drugog poluvremena osjetio je bol u prsima te je sam shvatio kako nije riječ o nečem bezazlenom.

Samoinicijativno je napustio dvoranu na svojim nogama nakon čega je prebačen u bolnicu u Kutini. Tamo su brzo obavljene preliminarne pretrage nakon čega su liječnici zaključili kako je najbolje da ga se prebaci u zagrebački KBC Sestre Milosrdnice. 

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu

- Svaka čast toj liječnici, spasila je našem treneru život. On je u Zagrebu podvrgnut dodatnim detaljnijim pretragama te su mu po kratkom postupku ugradili tri stenta. Stanje mu se stabiliziralo zahvaljujući pravodobnoj intervenciji. Nalazi se i dalje na kardiološkom odjelu i uspješno se oporavlja. Bit će sve u redu, cijela je priča prošla na najbolji način - rekao je predsjednik Čakovca i bivši prvi čovjek HRS-a Željko Kavran.

Dok su se van terena borili za život trenera Čakovca, njgeovi igrači potpuno su izgubili fokus te su na kraju poraženi s 35:30. Moslavina je tim porazom osigurala najmanje doigravanje za ostanak u elitnom rangu hrvatskog rukometa. Na kraju, ipak je najbitnije da je trener Čakovca dobro i možemo se samo nadati da se čim prije vrati na posao.
Ključne riječi
pozlilo trener Josip Borković rk čakovec

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!