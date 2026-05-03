Izbjegnuta tragedija: Treneru Čakovca pozlilo na utakmici, hitno je prebačen u bolnicu, ugrađena mu tri stenta

Utakmicu Čakovca i Moslavine u Kutini u Ligi za opstanak hrvatskog rukometnog prvenstva, pamtit će se po teškoj zdravstvenoj krizi koja ja pogodila trenera gostujuće momčadi Josipa Borkovića više nego po rezultatu. Streteg Čakovca tijekom drugog poluvremena osjetio je bol u prsima te je sam shvatio kako nije riječ o nečem bezazlenom.

Samoinicijativno je napustio dvoranu na svojim nogama nakon čega je prebačen u bolnicu u Kutini. Tamo su brzo obavljene preliminarne pretrage nakon čega su liječnici zaključili kako je najbolje da ga se prebaci u zagrebački KBC Sestre Milosrdnice.

- Svaka čast toj liječnici, spasila je našem treneru život. On je u Zagrebu podvrgnut dodatnim detaljnijim pretragama te su mu po kratkom postupku ugradili tri stenta. Stanje mu se stabiliziralo zahvaljujući pravodobnoj intervenciji. Nalazi se i dalje na kardiološkom odjelu i uspješno se oporavlja. Bit će sve u redu, cijela je priča prošla na najbolji način - rekao je predsjednik Čakovca i bivši prvi čovjek HRS-a Željko Kavran.

Dok su se van terena borili za život trenera Čakovca, njgeovi igrači potpuno su izgubili fokus te su na kraju poraženi s 35:30. Moslavina je tim porazom osigurala najmanje doigravanje za ostanak u elitnom rangu hrvatskog rukometa. Na kraju, ipak je najbitnije da je trener Čakovca dobro i možemo se samo nadati da se čim prije vrati na posao.