Hrvatski pjeskaši osvojili zlato, a ženska reprezentacija izborila broncu

"Miks rukometa, miks odbojke po tim setovima, miks hokeja na ledu po shootoutima, svakakvih elemenata ima...", ovako rukomet na pijesku opisuje Mladen Paradžik, izbornik muške reprezentacije, koji je doveo Hrvatsku do samog vrha svijeta. Hrvatska je, naime, dvostruki uzastopni svjetski prvak u ovom sportu pa, iako je riječ o jednom od najtrofejnijih sportova u Hrvatskoj, mnogi za nj nisu ni čuli. A baš je proteklog vikenda, od 30. travnja do 3. svibnja, održan Jarun Cup 2026., koji je u Zagrebu okupio europsku elitu rukometa na pijesku.

Kup je održan 18. godinu zaredom, a nastupile su seniorske muške i ženske ekipe te mlađe dobne skupine (YAC) iz dvadesetak zemalja. Najveći je to hrvatski turnir u rukometu na pijesku te jedan od najvećih u Europi, a organizator je Akademski klub rukometa na pijesku Zagreb (AKRP). Osim veteranskog, juniorskog i seniorskog dijela, natjecanje je ove godine sadržavalo i jedan pokazni trening za djecu s poteškoćama u razvoju.

– Kad smo započeli organiziranje turnira, prva nam je misao bila razvijanje mladih igrača te da ih privučemo i dovučemo na pijesak ranije nego ostale reprezentacije i ekipe u Europi. Naravno, nije to jedini razlog za dobre rezultate, ali upravo nam igranje kupa pomaže u probiru igrača – kaže nam izbornik Mladen Paradžik.

A u sklopu kupa paralelno se odvijao i uvodni dio Global Tour natjecanja. Sve je to svojevrsni uvod u Svjetsko prvenstvo, koje će se od 23. do 28. lipnja održavati također na Jarunu. Tada će hrvatska muška reprezentacija, koja je na prošlom SP-u došla do zlata impresivnim nizom od devet pobjeda, pokušati obraniti naslov, i to pred domaćom publikom. Razgovarali smo stoga i s kapetanom muške reprezentacije Ivanom Jurićem o razlikama između klasičnog, dvoranskog rukometa i rukometa na pijesku.

– Najvažnije pravilo u rukometu na pijesku jest fair play, teži se igri bez kontakta i teži se atraktivnosti, što znači da zanimljivi golovi koji privlače pozornot vrijede dva poena. Također, teren je manji na pijesku, igra se s manjim brojem igrača, a šest metara nije polukrug, nego je ravna linija. U principu, rekao bih da su to dva različita sporta – kaže Jurić.

Iako je zapravo riječ o pripremnom turniru, trud igrača i igračica bio je maksimalan tijekom cijelog trajanja turnira, čime je pokazana strast i uzbuđenje za novim izazovima u lipnju. To je dokazala muška reprezentacija koja je pisala sve pobjede te osvojila zlatnu medalju, čime je pokazala svoju kvalitetu i borbenost. Započelo je slavljem protiv Poljske, Portugala, Srbije te u završnici ponovnom pobjedom nad Portugalom.

– Što se tiče Global Toura, kao i svako natjecanje koje igramo, s ponosom želimo predstavljati našu zemlju. Cijeli stručni stožer jako je ponosan na rezultat koje je ova pomlađena reprezentacija ostvarila. Pobjeda na ovom turniru omogućila nam je odlazak na završnicu Global Toura, što znači i dodatno skupljanje iskustva za mlađe igrače. S druge strane, htjeli smo ovim turnirom na domaćem terenu i punim tribinama isprobati i uvjete i iskusiti atmosferu kakva će nas čekati u lipnju – izjavio je izbornik Paradžik, a reprezentativac Valentino Valentaković imao je samo riječi hvale za ekipu.

– Ponosan sam na mlade igrače koji su se na ovom turniru dokazali i preuzeli odgovornost onda kada je to bilo najpotrebnije. To nam daje dodatnu motivaciju i vjeru u ono što gradimo. Presudila je timska igra, disciplina i karakter u ključnim trenucima. Veselim se nadolazećem svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj i daljnjem razvoju reprezentacije uz ove mlade igrače koji su pokazali da možemo ozbiljno računati na njih – rekao je.

A veliku su borbenost pokazale i naše pjeskašice, koje su osvojile broncu. Turnir su započele pobjedom protiv Portugala te ga nastavile novom pobjedom protiv Srbije. Sljedećeg dana hrvatske su pjeskašice zabilježile poraz protiv Poljske, no u završnici su ponovno svladale Srbiju.

– Jako sam sretna zato što smo uspjele dobiti nekoliko novih seniorskih igračica za koje vjerujem da će biti perspektivne i pune potencijala za našu budućnost – kaže pak naša reprezentativka Lucija Lesac, koja dodaje i kako je jedan od ciljeva motivirati mlađe dobne kategorije da vide što sve mogu postići zahvaljujući ovom zanimljivom i specifično sportu. Žensku reprezentaciju Hrvatske predvodi Tihana Mikelić, koja kaže da je ekipa spremna za nove izazove, a turnir opisuje kao važnu priliku za napredak.