NEVJEROJATNO

Luka Modrić je čudo prirode: Talijani objavili nevjerojatne vijesti o hrvatskom kapetanu

Serie A - AC Milan v Juventus
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
04.05.2026.
u 16:48

Nemoguće je išta prognozirati, ali s obzirom na to koliko se brzo oporavlja, ne treba istaknuti mogućnost da i zaigra u jednoj od preostale tri utakmice Milana

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić pretrpio je dvostruki prijelom jagodične kosti u utakmici protiv Juventusa u Serie A 26. travnja. Zbog te je ozljede prošlog tjedna operiran, a neki su predviđali kako mu je upitan i nastup na Svjetskom prvenstvu te kako ove sezone više neće zaigrati za Milan. Predviđeno vrijeme za oporavak iznosilo je između pet i šest tjedana.

Zato se čini pomalo nevjerojatno da talijanska Gazzetta dello Sport javlja kako bi se najveći hrvatski nogometaš svih vremena uskoro mogao vratiti treninzima. Kako pišu, Lukin oporavak teče nevjerojatno brzo te se bi se on već ovoga tjedna mogao pojaviti u Milanellu i početi trenirati sa suigračima - naravno sa zaštitnom maskom. 

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu

Nadalje, Modrić bi se već ovog vikenda mogao naći na klupi Rossonera za utakmicu protiv Atalante. Gotovo je sigurno da neće igrati, ali su u klubu uvjereni da bi njegova prisutnost i iskustvo mogla uvelike pomoći momčadi u preostalim utakmicama protiv 'Božice', Genoe i Cagliarija.

Nemoguće je išta prognozirati, ali s obzirom na to koliko se brzo oporavlja, ne treba istaknuti mogućnost da i zaigra u jednoj od preostale tri utakmice Milana. U svakom slučaju, ovakvi napisi sami po sebi daju optimizam da bi se Modrić mogao vratiti u najbolju formu puno prije nego što se očekivalo.
hrvatska nogometna reprezentacija Trening Oporavak Milan Luka Modrić

Komentara 1

Pogledaj Sve
BG
bgserbmont
17:07 04.05.2026.

Ide na terapije kod doktorke Marijane u Beograd.

