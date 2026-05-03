HOO se javio zbog natpisa o policijskim izvidima u krovnoj kući hrvatskog sporta, evo što kažu

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) reagirao je na pojedine medijske napise o navodnim policijskim izvidima u krovnoj kući hrvatskog sporta.

"Ističemo kako je HOO, odmah na početku afere vezane uz Hrvatski skijaški savez, nadležnim institucijama dostavio svu relevantnu dokumentaciju i materijale, a isto je učinjeno i u slučaju vezanom uz Hrvatski judo savez, čime je postupljeno transparentno i u skladu sa zakonskim obvezama. Dakle, od tada, od početka izbijanja afera u spomenutim savezima, službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora," navodi se u priopćenju HOO-a.

"Naravno, Hrvatski olimpijski odbor kontinuirano surađuje s nadležnim državnim tijelima te im, prema potrebi, dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu uz pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. HOO će i dalje, bez ikakve zadrške, tu suradnju nastaviti," dodaje se u priopćenju.