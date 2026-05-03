Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 140
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JAVNO REAGIRALI

HOO se javio zbog natpisa o policijskim izvidima u krovnoj kući hrvatskog sporta, evo što kažu

Zagreb: Zlatko Mateša gost u podcastu Bobu bob
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
03.05.2026.
u 20:51

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) reagirao je na pojedine medijske napise o navodnim policijskim izvidima u krovnoj kući hrvatskog sporta

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) reagirao je na pojedine medijske napise o navodnim policijskim izvidima u krovnoj kući hrvatskog sporta.

"Ističemo kako je HOO, odmah na početku afere vezane uz Hrvatski skijaški savez, nadležnim institucijama dostavio svu relevantnu dokumentaciju i materijale, a isto je učinjeno i u slučaju vezanom uz Hrvatski judo savez, čime je postupljeno transparentno i u skladu sa zakonskim obvezama. Dakle, od tada, od početka izbijanja afera u spomenutim savezima, službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora," navodi se u priopćenju HOO-a.

"Naravno, Hrvatski olimpijski odbor kontinuirano surađuje s nadležnim državnim tijelima te im, prema potrebi, dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu uz pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. HOO će i dalje, bez ikakve zadrške, tu suradnju nastaviti," dodaje se u priopćenju.

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu
Ključne riječi
policija Hrvatski olimpijski odbor HOO

Komentara 17

Pogledaj Sve
Avatar Aikona
Aikona
20:58 03.05.2026.

U stilu života nema nikakve razlike između Mateše i Pavleka. Vječno na vodećim mjestima. Nisu jedini puno tih udruga je po istom principu- šerif i moji

GR
Grundl
21:02 03.05.2026.

Komunjara kaputaš

Avatar Samodesno
Samodesno
20:54 03.05.2026.

sanader i vidošević nestrpljivo čekaju partijskog druga matešu za belu u troje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!