PALA JE ODLUKA

Suspendirana poznata kanadska sportašica, neće smjeti nastupati dvije godine

FILE PHOTO: FINA World Championships
Antonio Bronic/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
25.11.2025.
u 21:55

Kanadska plivačica Penny Oleksiak (25), vlasnica sedam olimpijskih medalja, suspendirana je na dvije godine zbog kršenja antidopinških pravila, objavila je u utorak Međunarodna antidopinška agencija (ITA)

Kanađanka je suspendirana nakon što tri puta nije dostavila informacije o boravištu tijekom 12-mjesečnog razdoblja između listopada 2024. i lipnja 2025., priopćila je ITA. Oleksiak nije osporila kršenje i prihvatila je posljedice, izjavila je organizacija. Njezina suspenzija završava u srpnju 2027., godinu dana prije Olimpijskih igara u Los Angelesu.

"Iako prihvaćamo Pennyno objašnjenje da su to bili nenamjerni prekršaji i da nije koristila nikakve zabranjene tvari, antidopinška pravila su na snazi ​​kako bi se osigurali jednaki uvjeti za sve sportaše," rekla je Suzanne Paulins, izvršna direktorica Swimming Canada.

Oleksiak je u karijeri osvojia sedam olimpijskih medalja, četiri u Rio de Janeiru 2016. godine  uključujući zlato na 100 m slobodno, dok je u Tokiju osvojila tri medalje. Ukupno je osvojila zlato, dva srebra i četiri bronce.
Ključne riječi
Doping Suspenzija Plivanje

