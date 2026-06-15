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Roinjenje na dah

Mirela Kardašević postala svjetska prvakinja i rekorderka

Zagreb: 18. Submania kup, natjecanje u pool freedivingu
Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
15.06.2026.
u 14:37

Natjecanje je okupilo 225 sportaša iz 50 država, a održano je u Sportskom centru Futog, u jednom od najvažnijih bazenskih natjecanja sezone

Hrvatska roniteljica na dah Mirela Kardašević ponovno je ispisala povijest svjetskog ronjenja. Na CMAS Svjetskom prvenstvu u ronjenju na dah u bazenu, održanom u Novom Sadu, osvojila je dvije zlatne medalje, jedno srebro i postavila novi svjetski rekord u disciplini dinamika s bifin perajama.

Natjecanje je okupilo 225 sportaša iz 50 država, a održano je u Sportskom centru Futog, u jednom od najvažnijih bazenskih natjecanja sezone. Prvog dana SP-a Kardašević je nastupila u disciplini dinamika bez peraja i osvojila srebrnu medalju. Do zlata joj je nedostajalo tek pola metra.

Već dan kasnije uslijedio je nastup za pamćenje. U disciplini dinamika s bifin perajama Kardašević je osvojila naslov svjetske prvakinje i postavila novi svjetski rekord, preronivši 278,5 metara. Dosadašnji rekord iznosio je 263,5 metara, što znači da ga je hrvatska reprezentativka popravila za čak 15 metara.

Sjajan nastup u Novom Sadu zaključila je novim zlatom, ovoga puta u disciplini dinamika s monoperajom. S tri medalje u tri nastupa, od čega dva svjetska naslova i jednim svjetskim rekordom, Mirela Kardašević još je jednom potvrdila status jedne od najboljih roniteljica na dah na svijetu.

Natjecanje u Novom Sadu bilo je iznimno zahtjevno, s vrlo jakim rezultatima i velikom konkurencijom. Koliko je razina ženskog ronjenja na dah bila visoka najbolje pokazuje podatak da je za postolje, a posebno za zlato, bilo potrebno ostvariti rezultat koji bi konkurirao i samom vrhu muške kategorije.

 - Jako sam ponosna na sebe. Ova godina donijela mi je velike promjene i tranziciju, privatno i sportski, pa nisam znala što očekivati na ovom natjecanju. Uspjela sam ponovno obraniti titulu svjetske prvakinje iz godine u godinu, što mislim da dosad nikome nije uspjelo. Zato sam izuzetno sretna i ponosna - rekla je Mirela Kardašević nakon završetka prvenstva.

Velik rezultat ostvarili su i ostali hrvatski reprezentativci. Goran Čolak osvojio je zlatnu medalju u disciplini dinamika s bifin perajama, dok je Enes Čerimagić u istoj disciplini zauzeo peto mjesto.

Ključne riječi
svjetsko prvenstvo Novi Sad Goran Čolak Mirela Kardašević ronjenje na dah

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