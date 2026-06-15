27. Pannonian Challenge još jednom pokazao zašto je više od sporta: vrhunski vozači, povratak glazbenog programa i nezaboravna festivalska atmosfera

Pobjednik 27. Pannonian Challengea u BMX disciplini je Jaka Remec iz Slovenije.

“Ovo mi je šesti Pannonian na koji dolazim. Sjećam se prvoga kada sam došao kao klinac i nastupio u BMX junior kategoriji. Velika mi je čast natjecati se i pred prijateljima koji su sa mnom stigli iz Ljubljane ali i pred cijelom osječkom publikom. Unatoč umoru jako sam zadovoljan vožnjom koju sam odradio, a uspio sam napraviti neke trikove po prvi put.”

Drugo mjesto osvojio je Benjamin Daldy iz Francuske, dok je treće mjesto pripalo Juanu Caicedo iz Kolumbije.

Svoju raskoš pokazalo je i žensko BMX natjecanje. Naslov pobjednice pripao je Noémi Molnár iz Mađarske, drugo mjesto osvojila je Luca Landenberger također iz Mađarske, a treća je završila Katarina Kacicova iz Slovačke.

Pannonian challenge

Odlične vožnje obilježile su i INLINE natjecanje u PRO kategoriji koje je publici ponudilo kombinaciju tehničke preciznosti, kreativnosti i atraktivnih trikova. Natjecatelji su pokazali vrhunsku razinu vještine, a pobjednikom ovogodišnjeg INLINE natjecanja proglašen je Joe Atkinson iz Velike Britanije. Drugi je bio Cj Wellsmore iz Australije dok je treće mjesto zauzeo David Balla iz Mađarske.

Najboljim vozačem ovogodišnjeg skate sessiona proglašen je Marin Atanasov iz Bugarske koji je svojim nastupom oduševio publiku i zasluženo osvojio simpatije okupljenih.

“Ovo je moj peti Pannonian Challenge. Volim biti u Osijeku i posebno mi je iskustvo dijeliti skate park s drugim natjecateljima. Nikada se ne natječem s drugima već sam sa sobom. Iako bi volio ostati ovdje s vama, moram sutra nazad kući jer kreću pripreme za Olimpijske igre. Svima želim poručiti da ne odustaju od svojih snova i da se vidimo i iduće godine na Pannonianu.”

Drugo mjesto u skate sessionu odnio je Marcell Dessewffy iz Mađarske, a treći je bio njegov sunarodnjak Miklos Peller. Best trick osvojio je Miklós Peller za Nollie Double Heelflip.

Tijekom dva dana skate park bio je mjesto susreta sportaša, obitelji, mladih i ljubitelja urbane kulture. Original Skillz Jam, izložbe na dvije lokacije, biciklopopravljaona i after partyji dodatno su upotpunili festivalski program i još jednom pokazali da Pannonian spaja sport, umjetnost i zajednicu.

Pannonian challenge

Pannonian Challenge i ove je godine okupio tridesetak volontera koji su svojim angažmanom u različitim organizacijskim sektorima doprinijeli uspješnoj provedbi festivala. Njihov entuzijazam i predanost prepoznala je Zagrebačka banka, pruživši podršku volonterskom programu i zajednici koja već 27 godina stoji iza Pannoniana. Veliku podršku ovogodišnjem izdanju dao je i Grad Osijek, Osječko-baranjska županija kao i Ministarstvo turizma i sporta.

Veliki povratak koncertnog programa obilježili su nastupi Baby Lasagne, TBF-a i LET-a 3 koji su u Dvorani Gradski vrt okupili najvjerniju publiku.

Još jedno izdanje završilo je uz prepune tribine, osmijehe publike i vrhunske sportske nastupe, potvrdivši da Pannonian Challenge nije samo festival ekstremnih sportova, već simbol urbane energije, zajedništva i života grada na Dravi.