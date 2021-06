Šuker u intervjuu Španjolcima poručio: Ne mogu razumjeti one zvjerske kritike

Davor Šuker, predsjednik HNS-a u razgovoru za španjolsku Marcu komentirao je susret osmine finala Eura između Hrvatske i Španjolske koji će se u ponedjeljak u 18 sati igrati u Kopenhagenu. Kao bivši igrač Seville i madridskog Reala španjolskim novinarima bio je zanimljiv odabir za sugovornika.

- Utakmica će biti intenzivna i napeta, uz maksimalan respekt. Više bih volio da smo se našli u zadnjoj utakmici turnira. Ključ će biti u veznom redu, u prednosti će biti momčad koja uspije nametnuti svoj ritam. Onaj tko prvi zabije vjerojatno ide dalje. Za nas će ključ biti Luka Modrić. Ako njegovi suigrači uspiju omogućiti Luki prostor, vrijeme i poziciju koja mu odgovara da vodi igru Hrvatske, to bi moglo biti presudno. Ne vjerujem da će biti puno golova, prevelik je respekt. Tko god da pobijedi u ovoj utakmici, postat će favorit za naslov prvaka - rekao je Šuker pa se osvrnuo na usporedbe njegove brončane generacije iz 1998 i ove Modrićeve srebrne na SP-u 2018. godine.

- Drugačija su vremena. Igra se drugačije. Možda će se kvaliteta koju smo imali 1998. godine teško opet pojaviti, ali sada imao više baza, stalno se pojavljuju mladi igrači koji garantiraju da će hrvatski nogomet biti na vrhu u narednim godinama. Mi smo svjetski prvaci u potrazi za talentom. Imamo ih posvuda, ali morate znati tražiti. Posao koji HNS radi na tom planu je nevjerojatan i na tome želim svima zahvaliti. Tražimo igrače u gradovima, na ulici, u vrtovima ispred kuće. Hrvatska je nogometno nadarena zemlja i sada se u reprezentaciji također pojavljuju mlada lica, a naš izbornik zna kako im pronaći prostor za napredak. Imamo Gvardiola, Ivanušeca, Majera...

Osvrnuo se i na španjolske zvijezde - Alvara Moratu, kojem prijete zbog brojnih promašaja te Danija Olma, bivšeg igrača Dinama.

- Identitet vaše reprezentacije je dodir. Tako igra Morata, on razumije nogomet i zaista ne razumijem kritike koje su mu upućene. Ne mogu razumjeti one zvjerske kritike nakon utakmice sa Švedskom u kojoj Španjolska nije igrala loše. Stvorila je mnogo šansi i mogla je puno toga zabiti. Morata je vrhunski napadač, jedan od najboljih. Iako je zabio samo jedan gol, on stvara šanse i tjera suigrače da igraju. A Olmo je, pak, igrač kojemu se divi cijela Hrvatska, svi ga obožavaju. Ostavio je velik trag u Dinamu, ali sutra će biti naš protivnik. Veliki je igrač - naglasio je Šuker.