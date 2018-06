Sudac krenuo po liječnika, a borci se nastavili tuči!

S Imortal FC 9 priredbe stiže jedan od najbizarnijih trenutaka ikad viđenih u MMA kavezima, piše Fightsite.

Naime, nakon eventa održanog u brazilskom Maranhaou najviše se pričalo o dvoboju boraca iz muha kategorije – Joãa Eliasa i Gabriela Wolffa.

what a mess at Immortal – DQ all

Joao “Alicate” x Walter “Aires” pic.twitter.com/QLf6iRdk8M