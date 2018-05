U Hrvatskoj svi kao Cro Cop još nose torbice oko struka

Popularni UFC-ov TV komentator Joe Rogan uživo je gledao UFC Fight Night priredbu iz britanskog Liverpoola u sklopu svojeg podcasta “JRE Fight Companion”. Mečeve iz Echo Arene pratio je u društvu bivšeg UFC borca Brendana Schauba i BJJ zvijezde Eddieja Brava, piše Fightsite.

Dok su gledali obračune glavnog dijela priredbe, komentirali su, baš kao i obično, razne teme vezane za borilački sport, ali i stvari koje nisu isključivo vezane za sport.

Pa je tako u jednom trenutku Rogan ustvrdio kako nema previše smisla za modu, za razliku od Schauba kojem je moda izuzetno bitan dio života.

– Imam grozan smisao za modu! – ustvrdio je UFC komentator, na što mu je Schaub kontrirao:

– Nemaš. Nosiš traperice, uvijek neku super majicu i vratio si modu nošenja torbice oko struka kod muškaraca.

Naime, Rogan je u svojim popularnim podcast videima vrlo često propagirao nošenje torbice oko struka za muškarce, što mnogi ne smatraju više muževnim i vjeruju da je izišlo iz mode. No, on nije mario za modne trendove nego je redovito propagirao takvu praksu tijekom podcasta.

[video: 24251 / ]

– Točno. Želim deset posto prihoda od toga jer sam to vratio. Možda želim i više, skroman sam previše – našalio se Rogan.

Tu se ponovno nadovezao Schaub koji je odgovorio:

– Ti si jedini koji to još nosi. I tu je Cro Cop. Ali ne vjerujem da on previše brine oko toga kako to utječe na modu.

U tom trenutku Rogan je prokomentirao kako je Mirko Filipović u Hrvatskoj, a “tamo ne znaju koje je doba”, pokušavajući sugerirati da ljudi u našoj zemlji ne slijede previše modu.

– On je u Hrvatskoj. Oni ne razumiju koje je doba (modni trend op.a).

– Oni tamo sigurno svi nose muške torbice oko struka, razumiješ li? – dodao je Schaub, na što je Rogan zaključio:

– Ja sam ih nosio u 90-ima i nikada nisam prestao.

Čitav humorističan i simpatičan dio o muškim torbicama oko struka pogledajte u videu od 00:39:00:00.