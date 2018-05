Cro Cop poslao poruku koja će oduševiti sve njegove navijače!

Umjesto u Bellatorovu londonskom kavezu, Mirko Filipović završio je na svojoj “jubilarnoj” 10. operaciji pa se tako opasno približio hrvatskom “rekorderu” Ivici Kosteliću, koji ih ima 12.

Operativni zahvat izveden je u Specijalnoj bolnici Sveta Katarina u Zaboku, a osmi put operirao ga je doc. dr. Damir Hudetz koji nas je dočekao ispred Cro Copove bolničke sobe predočivši nam detalje.

– Prvi put dogodila mu se ozljeda na lijevom koljenu, a oštećeni su mu prednji križni ligamenti, hrskavica i menisk. Kada sam ušao u koljeno, sve to je još uvijek izgledalo dosta “netaknuto” u odnosu na višestruko operirano desno koljeno, no i ovo su vrlo ozbiljne ozlijede koje se dugotrajno liječe. Knjige kažu da u ovakvom slučaju rehabilitacija traje šest mjeseci i da tek tada mogu početi pripreme.

Mirko je medicinski fenomen

Čim smo ušli u Mirkovu sobu, on je izrazio spremnost da i ovom prilikom ruši medicinske teorije.

– Šest mjeseci možda jest neki prosjek, no ne vrijedi isto za obična čovjeka i mene koji imam utrenirani organizam, puno kvalitetniju strukturu ligamenata, tetiva i mišića, a tu je i voljni faktor. Bit ću uporan i discipliniran i sigurno ću se oporaviti brže no što liječnici predviđaju. Uostalom, kada sam na desnom koljenu imao sličnu operaciju, zapravo čak i težu, ja sam u puni trening ušao već nakon tri mjeseca, a od dana operacije do moje borbe prošlo je samo pet mjeseci. Ja vjerujem da bih se i ovaj put ja mogao boriti već krajem listopada, a svakako krajem godine u Japanu, na Rizinovoj priredbi. Ja se svakako želim boriti s Royem Nelsonom, jer to je čovjek kojem želim uzvratiti prije nego što odem iz sporta.

Rehabilitacijski optimizam hrvatskog Iron Mana podupire i predsjednik Upravnog vijeća bolnice prof. dr. Dragan Primorac:

– Naša bolnica začetnik je primjene matičnih stanica u liječenju osteoartritisa i svjedočili smo ogromnom regenerativnom potencijalu kod Mirka. On je svojevrsni fenomen. Takvo što ja u stotinjak naših pacijenata još nisam vidio stoga ne dvojimo da će Mirko uz svoj borbeni mentalitet i narav u rekordnom vremenskom razdoblju ući u borilište. Zapravo, bit će još jači no što je bio.

Gladijatorima poput Mirka, bolnički krevet nerijetko bude poput onog kućnog.

– Ozljede su sastavni dio sporta i ja sam to dobro primio, čak i u trenutku kada se to puknuće prednjeg križnog ligamenta čulo kao da je netko slomio držak metle. Zapravo, do trenutka dok se nije pojavila golema bol, ja sam pomislio da je puknula podnica kaveza. Nakon svega, žao mi je jedino što sam prošao kamp od osam tjedana intenzivnog treninga i osam tjedana ulazaka u bačvu s hladnom vodom. A to mi najteže pada. Toliko sam se nasmrzavao da bih poslije toga bio i po sat vremena u električnoj dekici da dođem k sebi.

Poznavajući ga, Cro Copu je žao i što je propala jedna potencijalno spektakularna borba.

– Žao mi je Bellatora kao organizatora, pa i Nelsona, koji je također prošao pripremni kamp kao i ja i u vezi s time imao i neke troškove. Žao mi je i ljudi koji su kupili avionske karte i ulaznice za borbu. Nažalost, mene čeka šest tjedana na štakama. No, ja se istinskim želim boriti s Nelsonom jer želim dokazati da sam bolji borac, i to za klasu. Želim mu uzvratiti za poraz koji sam doživio ozlijeđen i uistinu se i nadam da će se ta borba i dogoditi. No, znate kako se kaže, čovjek sniva, a Bog određuje, a meni je najvažnije da se ja što bolje oporavim u smislu kvalitete života. A kada se opravim, onda ću opet trenirati jer to je kod mene jaka nagonska potreba. Kada nemam tjelesni podražaj ja se loše osjećam. I zato ću ja početi trenirati već sljedeći tjedan, naravno ono što budem mogao s gornjim dijelom tijela poput zgibova, bench-pressa, vožnje ručnog bicikla...

Kada mu se dogodila ova ozljeda, podrazumijevalo se da će zahvat izvesti doc. dr. Damir Hudetz, s kojim smo se našalili da je postao Mirkov osobni kirurg. Naime, Hudetzu je ovo već osmi zahvat na borbenom stroju zvanom Cro Cop.

Već ima osobnog kirurga

– Kada sam išao na svoju prvu operaciju krajem 2006., uoči svoje prve borbe u UFC-u, a bio je to zahvat na stopalu u Baselu, dr. Hudetz je tada ondje bio na praksi te je asistirao slavnom kirurgu dr. Werneru Mülleru. A on mi je za dr. Hudetza rekao sljedeće: “Nikad nisam vidio mladog kirurga s takvim talentom. Imao sam na desetke asistenata, no on je jedini za kojeg bih mogao reći da je napravio posao kao da sam ja operirao.” I zbog te izjave dr. Müllera inzistirao sam da me i sljedeći put operira upravo dr. Hudetz i tako se nastavilo do brojke osam. A sada smo postali i kućni prijatelji.

Još je jedan dr. Müller svojedobno nahvalio danas 46-godišnjeg hrvatskog kirurga.

– Kada sam bio u Münchenu kod dr. Wolfartha Müllera zbog pregleda tetiva, on mi je radio i pregled koljena pa me pitao tko je to operirao. Štoviše, još je kazao: “Nikad nisam vidio da je netko to ovako “umjetnički” uspio zašiti komad hrskavice koji se obično vadi. To ime moram zapamtiti” – prisjetio se Mirko, koji je već jučer popodne, samo 24 sata nakon operacije, pušten na kućnu njegu.