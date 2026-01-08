Naši Portali
NA KORAK DO POVRATKA

Stigla najbolja moguća vijest za Livakovića i Dinamo, čeka se samo jedan detalj...

Susret Dinama i Astane u 2. pretkolu Lige prvaka
Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
08.01.2026.
u 19:39

Nakon višetjedne neizvjesnosti, povratak Dominika Livakovića u Dinamo čini se izvjesnijim no ikad. Ključan potez povukao je njegov matični klub Fenerbahče, a sada se samo čeka finalizacija dogovora koji bi zadovoljio sve tri strane

Posljednjih nekoliko tjedana za hrvatsku "jedinicu" Dominika Livakovića pretvorilo se u pravu agoniju. Nakon što je u rujnu otišao na posudbu iz Fenerbahčea u španjolsku Gironu, iskusni reprezentativni vratar nije upisao ni minute na terenu. Njegovo nezadovoljstvo statusom kulminiralo je nedavnim individualnim treninzima u Zagrebu, gdje je s nestrpljenjem iščekivao rasplet svoje budućnosti. Želja je bila samo jedna i nikad nije bila upitna, povratak u Dinamo, klub u kojem je stekao potpunu afirmaciju i proveo najuspješnije dane karijere, od 2016. do 2023. godine. U godini Svjetskog prvenstva, imperativ igranja postao je važniji od svega, pa čak i od izdašnog ugovora.

A onda je u četvrtak iz Istanbula stigla vijest koja je odjeknula poput bombe i širom otvorila vrata Maksimira za povratak otpisanog vratara. Fenerbahče je, naime, službeno potvrdio potpisivanje ugovora s Mertom Günokom. Riječ je o iskusnom 36-godišnjem turskom reprezentativnom vrataru, povratniku u redove Fenera, koji je stigao kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Beşiktaşem. Ovaj potez turskog velikana nije slučajan i izravno je povezan sa sudbinom hrvatskog čuvara mreže, jer je njime poslana jasna poruka kako u klubu na Livakovića više ne računaju.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Da stvar za Livakovića bude jasnija, Fenerbahče je još ljetos doveo i brazilskog reprezentativnog vratara Edersona, a kap koja je prelila čašu bila su nova pravila Turskog nogometnog saveza. Prema njima, klubovi u zapisniku za utakmicu smiju imati samo jednog stranog vratara, što je Livakovićevu poziciju učinilo praktički neodrživom. Dolazak Günoka bio je konačna potvrda da je njegov status u Istanbulu zacementiran daleko od prve momčadi, što je dalo ključan vjetar u leđa pregovorima s Dinamom. Hrvatski prvak sada ima jaču pregovaračku poziciju no ikad.
Dinamo Dominik Livaković Fenerbahče

