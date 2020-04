Srpski trener igračima je zabranio odlazak na utakmicu koju su Hrvati igrali za pali Vukovar

Radomir Antić, genijalni srpski trener preminuo je u 71. godini života. Jedan od najcjenjenijih trenerskih stručnjaka s ovih prostora, ostavio je neizbrisiv trag u europskom nogometu.

Jedini je trener koji je vodio Real Madrid, Barcelonu i Atletico Madrid, a jedan od dvojice koji su trenirali Real i Barcu. Drugi je Enrique Fernández Viola davne 1935. godine. U zadnjih nekoliko godina, Antić je dvaput dao intervju za Večernji list. Posebno je cijenio hrvatske nogometaše, a nekolicinu je i trenirao u Real Oviedu početkom devedesetih godina. Bili su to Robert Prosinečki, Nikola Jerkan, Nenad Gračan i Janko Janković.

Ipak, Antić je vezan i za jedan događaj koji je posebno zanimljiv nama u Hrvatskoj. Naime, on je igračima Real Madrida zabranio nastup u prijateljskoj utakmice protiv Hrvatske 1992. godine.

U jeku Domovinskog rata, nekih mjesec dana nakon pada Vukovara, selekcija Hrvatske igrala je u Elcheu utakmicu protiv selekcije Španjolske i 2. lige.

A jedan od organizatora te utakmice bio je Milivoj Bračun, legenda Elchea, koji je u tom španjolskom klubu proveo dvije sezone i ostavio velik trag.

– Bio je rat, iz naše zemlje dolazile su užasne vijesti, Vukovar je taman pao. Mi koji smo kruh tada zarađivali u Španjolskoj odlučili smo pomoći svojoj zemlji, konkretno djeci iz Vukovara. Ugostitelj Đuro Macan, koji je već tada bio jak ugostitelj u susjednom Alicanteu, sa mnom je došao na ideju da organiziramo utakmicu u Elcheu i sav prihod doniramo stradalim Vukovarcima. Kako je tada već dosta Hrvata igralo u Španjolskoj, poput Davora Šukera u Sevilli, Maura Ravnića, Janka Jankovića, Zorana Vulića, Predraga Jurića, Mladena Mladenovića... brzo smo okupili igrače. No, stigli su nam i igrači iz drugih zemalja. Tako je Vlado Kasalo stigao iz Mainza, Aljoša Asanović iz Cannesa... Znate, nije bilo lako tim igračima tražiti od klubova dopuštenje da igraju za zemlju koja još ne postoji. Ali, nijednog trenutka nisu se dvoumili. Aljoša mi je odmah rekao: “Baš me briga što će mi reći moji u Cannesu, ja sigurno dolazim”. Pazite, to je sve bilo dok naša država još nije bila međunarodno priznata, jer ta utakmica odigrala se uoči Božića 1991. godine – prisjetio se Bračun.

Bilo je velikih pritisaka da se utakmica spriječi.

– Kada je jugoslavenska ambasada doznala što namjeravamo, napravila je veliki pritisak na španjolske institucije, no nas više nitko nije mogao spriječiti da utakmicu odigramo. Osim ljudi iz Elchea, koji su nam dali stadion, najveću ulogu u promociji te utakmice odigrao je legendarni komentator Jose Maria Garcia, koji je tada bio glavni na drugoj najjačoj španjolskoj televiziji Antena 3. Upoznao sam ga u Barceloni dok su nam kćeri zajedno trenirale tenis. Kada je čuo našu priču, odlučio nam je pomoći. Tako je osigurao da se utakmica uživo emitira na televiziji pa nas je gledalo 5-6 milijuna ljudi! Naravno, zato smo dobili i više novca od sponzora – prisjetio se Bračun.

– Skupili smo novac, ali i 5-6 tegljača hrane i voća, koji su onda nakon utakmice pod pratnjom humanitarne organizacije Liječnici bez granica krenuli i za nekoliko dana stigli na Zagrebački velesajam. Također, u Elche i susjedni Alicante u sljedećem je razdoblju na odmor stiglo 300-tinjak mladih Vukovaraca – kaže Bračun. Za selekciju Španjolske igrali su igrači Atletico Madrida, Elchea, Burgosa, trebali su igrati i igrači Real Madrida, no to im je zabranjeno uoči utakmice! Naime, tadašnji trener kraljevskog kluba bio je Srbin Radomir Antić te mu je smetalo da njegovi igrači promoviraju tada nepriznatu državu koja se borila za međunarodno priznanje.

Bilo je 2:0 za španjolsku selekciju, a Hrvatsku je pred deset tisuća ljudi vodio Sergije Krešić. Voditelji su bili Milivoj Bračun i Đuro Macan, a igrali su Nikica Milenković (Sabadell), Mauro Ravnić (Valladolid), Dubravko Pavličić (Rijeka), Vlado Kasalo (Mainz), Igor Milanko, Davor Šuker (Sevilla), Zoran Vulić (Mallorca), Ivan Krešić, Aljoša Asanović (Cannes), Davor Radmanović (Alicante), Predrag Jurić (Burgos), Mladen Munjaković (Levante), Mladen Mladenović (Castellón), Zoran Vujčić (Levante).

