Ovo još nismo vidjeli: Evo čemu će Vatreni biti podvrgnuti za vrijeme Svjetskog prvenstva

FIFA planira podići poluautomatsku tehnologiju zaleđa na višu razinu skeniranjem svakog igrača na Svjetskom prvenstvu 2026. kako bi stvorila 3D avatare s umjetnom inteligencijom. S obzirom na to da će svih 48 momčadi imati po 26 igrača za turnir u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, to znači da će se prije sljedećeg ljeta morati stvoriti digitalni skenovi za 1248 nogometaša.Svaki će igrač ući u komoru za skeniranje gdje će se proces odvijati od samo jedne sekunde i morat će se obaviti samo jednom tijekom fotografiranja prije turnira.

FIFA-in tehnološki partner Lenovo provest će skeniranje, što je svjetsko nogometno upravno tijelo opisalo kao 'značajan razvoj poluautomatske tehnologije zaleđa'. Prema FIFA-i, skeniranje će pomoći sucima da 'pouzdano prate igrače tijekom brzih ili ometanih pokreta' i ponuditi 'realističniji i zanimljiviji' način prikazivanja VAR odluka.

'Igrači koji sudjeluju u nadolazećem globalnom projektu, bit će digitalno skenirani kako bi se stvorio precizan 3D model. Svako skeniranje traje otprilike jednu sekundu i bilježi vrlo precizne dimenzije dijelova tijela, što sustavu omogućuje pouzdano praćenje igrača tijekom brzih ili otežanih pokreta. 3D modeli bit će uključeni u prijenos, omogućujući realističniji i zanimljiviji prikaz odluka o zaleđu koje određuje sustav video pomoćnika suca (VAR) navijačima na stadionima i gledateljima diljem svijeta - objasnila je FIFA u izjavi objavljenoj u srijedu.

Napredna tehnologija testirana je prošlog mjeseca na Interkontinentalnom kupu, a FIFA je test označila uspješnim nakon što je 'demonstrirala sposobnost i spremnost za podršku sucima na Svjetskom prvenstvu'. Za probni period, svi igrači Flamenga i Pyramids FC-a skenirani su prije utakmice. Poluautomatska zaleđa korištena su na posljednjem Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022., a potom i na ženskom turniru u Australiji 2023. Sustav automatizira važne aspekte VAR-ovog procesa donošenja odluka za dosuđivanje zaleđa, a istovremeno poboljšava brzinu kojom suci mogu donositi odluke.