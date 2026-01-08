Influenceri, jeste li spremni? Svjetsko prvenstvo bit će spektakl za tiktokere, evo o čemu se radi

S ciljem da Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, bude još pristupačnije navijačima, FIFA je objavila sklapanje nove suradnje s globalno popularnom platformom TikTok. Ova strateška alijansa osmišljena je kako bi ljubiteljima nogometa i kreatorima sadržaja omogućila lakši pristup ekskluzivnim materijalima koje FIFA priprema za nadolazeći spektakl na tlu Sjeverne Amerike.

Zahvaljujući ovom partnerstvu, korisnici TikToka imat će priliku pratiti prijenose ulomaka s odabranih utakmica uživo, kao i pristupiti bogatom specijalnom sadržaju koji će producirati sama FIFA. Ova pogodnost neće biti rezervirana samo za obične korisnike, već će biti dostupna i službenim medijskim partnerima koji će izvještavati sa Svjetskog prvenstva 2026. godine, čime se otvara novi kanal za distribuciju sadržaja i dosezanje šire publike.

Glavni tajnik FIFA-e, Mattías Grafström, objasnio je važnost ove suradnje: "Cilj FIFA-e je podijeliti uzbuđenje Svjetskog prvenstva 2026. s što većim brojem navijača, a ne možemo zamisliti bolji način za ostvarenje te misije od partnerstva s TikTokom kao prvom preferiranom platformom turnira. Ovo je inovativna i kreativna suradnja koja će povezati više navijača diljem svijeta sa Svjetskim prvenstvom na dosad neviđene načine, približavajući ih akciji dok nogomet raste i razvija se".

Jedan od ključnih aspekata koje je FIFA istaknula jest da će, u suradnji s TikTokom i globalnim kreatorima sadržaja, navijačima ponuditi ekskluzivan uvid iza kulisa. To uključuje pristup važnim događajima poput konferencija za medije, treninga reprezentacija te bliskih susreta s glavnim protagonistima prvenstva, nogometašima i trenerima. Na taj način, FIFA želi omogućiti navijačima da se osjećaju kao stvarni dio najveće nogometne smotre na svijetu.