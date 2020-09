Strašan podvig: Kovačev Monaco igrao gotovo pola sata s devet igrača i pobijedio

Hrvatski strateg Niko Kovač se zasad dosta dobro snalazi na klupi Monaca. Osim što u pet dvoboja ima tri pobjede te po jedan remi i poraz (što je vrlo dobro za ovakav Monaco), Kovačevi igrači su izdržali pod pritiskom u jako zahtjevnoj utakmici petog kola francuske Ligue 1.

Nije bilo zahtjevno zbog protivnika, već zbog okolnosti. Taman kad je jučer sjajni Wissam Ben Yedder (zabio dva pogotka) poentirao za 3:1 vodstvo Monaca, već kartonirani Tchouameni radi glupi prekršaj u napadu na rubu suparničkog kaznenog prostora te zarađuje drugi žuti karton.

Desetak minuta kasnije napadač gostiju Ajorque je predriblao vratara Monaca i prije no što je zapucao na prazna vrata još jednu glupost radi Disasi koji ga povlači za jedanaesterac i dobiva crveni karton. Nije mu puno pomogao taj potez budući da je Ajorque bio precizan s bijele točke.

No, do kraja utakmice Kovač drastično mijenja momčad te novim izmjenama i taktikom uspijeva zadržati vodstvo 3:2 doći do važna tri boda. Sudac je drugo poluvrijeme produžio za šest minuta, dakle, Kneževi su gotovo pola sata igrali s dva igrača manje.