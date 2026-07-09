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NA METI

Stojković sve bliže Serie A? Dva talijanska kluba pokazala interes

Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
09.07.2026.
u 21:27

Iako se mogućnost njegova odlaska iz Dinama spominjala još tijekom zimskog prijelaznog roka, klub ga je odlučio zadržati

Luka Stojković (22) privukao je pažnju još jednog talijanskog prvoligaša. Prema informacijama novinara talijanskog Sport Italije Luce Cillija, za mladog veznjaka Dinama zainteresirana je Bologna, koja ga je uvrstila među igrače koje prati ovog ljeta.

"Bologna ide jako na Mikela Amondairana, veznjaka argentinskog Estudiantesa čija je vrijednost oko 9 milijuna. Također, klub se raspituje za Luku Stojkovića, veznjaka Dinama iz Zagreba", objavio je Cilli na društvenoj mreži X.

Za sada nema informacija da je Bologna poslala službenu ponudu na Maksimir, no interes talijanskog kluba dodatno potvrđuje koliko je Stojković napredovao posljednjih mjeseci. Riječ je o drugom klubu iz Serie A koji se povezuje s Dinamovim ofenzivcem, nakon što je ranije interes pokazao i rimski Lazio.

Corriere dello Sport piše kako novi trener Lazija Gennaro Gattuso traži igrača koji može pokriti poziciju ofenzivnog veznog, ali i krilnu poziciju, a upravo se Stojković uklapa u takav profil. Njegova svestranost jedna je od najvećih prednosti jer može igrati iza napadača, na boku, ali i u sredini terena.

Stojković je u Dinamo stigao iz Lokomotive, a nakon početnih problema s ozljedom prošle sezone potpuno se afirmirao kao jedan od najvažnijih igrača zagrebačkog sastava. U 42 nastupa u svim natjecanjima postigao je 13 pogodaka i upisao 12 asistencija, a posebno se istaknuo u finalu Kupa protiv Rijeke na Opus Areni, kada je s dva gola donio Dinamu trofej.

Njegove igre nisu prošle nezapaženo ni kod izbornika Zlatka Dalića, koji mu je uoči Svjetskog prvenstva dodijelio pretpoziv za hrvatsku reprezentaciju.

Iako se mogućnost njegova odlaska iz Dinama spominjala još tijekom zimskog prijelaznog roka, klub ga je odlučio zadržati, a Stojković je u nastavku sezone dodatno podigao svoju vrijednost. Prema posljednjoj procjeni Transfermarkta, njegova tržišna vrijednost porasla je s tri na sedam milijuna eura.

Mario Kovačević neće moći računati na Stojkovića u prvim utakmicama nove sezone zbog suspenzije od dvije utakmice koju je zaradio nakon crvenog kartona protiv Genka. Zbog toga će propustiti i dvoboj protiv švicarskog Thuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

Dinamo se posljednjih godina dokazao kao klub koji zna unovčiti svoje mlade talente, ali situacija sa Stojkovićem zasad sugerira kako bi hrvatski prvak za njegov odlazak tražio ozbiljnu ponudu. Ugovor i važna uloga u momčadi daju Dinamu snažnu pregovaračku poziciju, posebno ako se interes Bologne i Lazija pretvori u konkretne ponude.
Ključne riječi
transferi HNL Dinamo

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