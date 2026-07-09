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POVIJESNO FINALE

Češko finale na najvećoj teniskoj pozornici: Wimbledon dobiva novu prvakinju

Wimbledon
Foto: Toby Melville/REUTERS
1/7
VL
Autor
Hina
09.07.2026.
u 20:22

Po prvi puta u povijesti finale nekog od četiri Grand Slam turnira će igrati dvije češke tenisačice

Nakon 29-godišnje Čehinje Karoline Muchove u finale ovogodišnjeg Wimbledona, trećeg Grand Slam turnira u godini, plasirala se i osam godina mlađa sunarodnjakinja Linda Noskova.

U polufinalnom dvoboju Noskova je nakon jednog sata i 19 minuta pobijedila Ukrajinku Martu Kostjuk 6-4, 6-4 te će u subotu imati priliku osvojiti prvu Grand Slam titulu u karijeri, baš kao i Muchova. No, dok je Muchova već osjetila igranje u Grand Slam finalu, nastupila je u završnom meču Roland Garrosa 2023., za Noskovu je ovo premijerni finalni meč na nekom od četiri Grand Slam turnira.

U subotu će se ujedno nastaviti dominacija čeških tenisačica u Wimbledonu posljednjih godina. Prije tri godine slavila je Marketa Vondroušova, a prije dvije godine Barbora Krejčikova.

U prvom setu meča Noskove i Kostjuk nije bilo break gemova do 5-4 za Čehinju kada je Noskova slomila suparnicu na njen servis i povela 1-0 u setovima. Imala je potom Noskova i 3-1 u drugom setu, ali je Kostjuk uspjela doći do 3-3. U posljednjem gemu meča još je jednom posrnula Ukrajinka protiv mirnije, koncentriranije i sigurnije Noskove kroz cijeli polufinalni meč.

Po prvi puta u povijesti finale nekog od četiri Grand Slam turnira će igrati dvije češke tenisačice. Ranije je kroz povijest Čehinja Martina Navratilova igrala finala protiv Hane Mandlikove i Helene Sukove, ali je Navratilova igrala pod američkom zastavom.

Ključne riječi
Wimbledon

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