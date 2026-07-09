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BIVŠI IZBORNIK

Štimac podržao povratak Bilića na klupu Hrvatske: 'Osporavaju ga jugo mediji'

UEFA Conference League - Play Off - Second Leg - Crystal Palace v Zrinjski Mostar
David Klein/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
09.07.2026.
u 16:39

Upravo se o Biliću oglasio i još jedan bivši izbornik vatrenih te donedavni trener mostarskog Zrinjskog, Igor Štimac

Nakon što je Zlatko Dalić jučer službeno objavio odlazak s mjesta izbornika hrvatske reprezentacije, otvorilo se pitanje njegova nasljednika. Nakon gotovo devet godina na klupi vatrenih, u kojima je Hrvatska osvojila svjetsko srebro 2018. i broncu 2022. godine, Dalić iza sebe ostavlja  najuspješnije razdoblje u povijesti hrvatskog nogometa.

Sve je izvjesnije kako bi reprezentaciju nakon njega trebao preuzeti Slaven Bilić, bivši hrvatski izbornik koji se nakon dugo vremena ponovno vraća u fokus domaće nogometne javnosti. Upravo se o Biliću oglasio i još jedan bivši izbornik vatrenih te donedavni trener mostarskog Zrinjskog, Igor Štimac, koji je putem svog Facebook profila uputio niz pohvala na račun nekadašnjeg reprezentativnog kolege, osvrnuvši se pritom i na Dalićev mandat te njegov doprinos hrvatskoj reprezentaciji.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

'Naš Slaven Bilić je prije svega Hrvat i domoljub, član prve “vatrene” generacije koja je stvarala kult vatrenih. Bio je izbornik koji je uspješno proveo smjenu generacija uvodeći mlade Modrića, Eduarda, Ćorluku, Lovrena i mnoge druge u nacionalnu vrstu. Deklasirao je Njemačku na EP i odveo nas do 1/4 finala, unesrećio Engleze na Maksimiru i posebno na Wembleyu u utakmici koja nama nije značila niśta , a Englesku je eliminirala iz plasmana na veliko natjecanje. Stvarao je temelje budućih uspjeha vatrenih i često kao i svi mi ostali izbornici na tom putu bio osporavan i od “jugo” medija ismijavan. Uspješno je vodio WHU do jedne od najboljih sezona u njegovoj povijesti nižući pobjede nad Wengerom, Mourinhom, Guardiolom, te vratio WBA iz Championshipa u Premier ligu . On je isti onaj Slaven koji je sa nama ostalima čvrsto i ponosno stao uz umirovljene generale i u zaštitu digniteta domovinskog rata. Isti onaj koji je na EP 96’ i SP 98’ branio boje “lijepe naše” noseći medaljon Pape Ivana Pavla II. Kroz duhovne obnove vlč. Suca jačao je vjeru i mentalnu snagu naših momaka koji su nas toliko puta učinili sretnima u njegovo vrijeme i nakon njega. Slaven jako dobro zna vrijednosti koje se gaje u našoj svlačionici i siguran sam kako će nastaviti čuvati iste.'

'Svi tekstovi kojima se sada jugonostalgičari svete Daliću radi radosti koje nam je pružio ili koji propitkuju Bilićevu stručnost ili domoljublje samo su instrument kojim se želi proizvesti bijes kod hrvatskog puka koji za posljedicu ima vašu reakciju kroz klikove koji donose zaradu neprijateljskim medijima. Zato ignorirajte!'

'Zlatko prijatelju od srca hvala na veličanstvenih 9 godina radosti, poniznosti i ljubavi koju smo uživali sa tobom na čelu! Slavene prijatelju, neka te dragi Bog prati u novim izazovima na čelu vatrenih. Kroči smjelo i ponosno u vjeri, sa križem o vratu i rukom na srcu!'
Ključne riječi
SP 2026.

Komentara 14

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Avatar quo_vadis
quo_vadis
17:50 09.07.2026.

bravo igore,svaka ti je na mjestu

Avatar FACA00
FACA00
17:53 09.07.2026.

Slažem se u svemu sa Štimcem oko Bilića , ali se ne slažem da ga jugo mediji i jugonostalgičari osporavaju, dapače, tobože veliki Hrvati koji misle da to jesu jer su samo napola ga osporavaju....Bilo tko da bude naš izbornik treba ga podržati i dati mu priliku pa tako i Biliću za kojeg smatram da je top, postanimo sa Bilićem još bolji i neka Hrvatska sa Bilićem osvoji još više !!!!

LL
lijepa_li si
18:03 09.07.2026.

bilić zaslužuje priliku. letvica je postavljena vrlo visoko. hrvati se nadaju da će je preskočiti.

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