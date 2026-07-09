Finale SP-a prvi puta u povijesti imat će koncert na poluvremenu: Evo tko će sve nastupiti

Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku polako se bliži svom kraju. Večerašnjom utakmicom između Maroka i Francuske saznat ćemo prvog polufinalista. Finale ja na rasporedu 19. svibnja u 21 sat po hrvatskom vremenu, a po prvi puta će imati tradicionalni američki 'half-time show' između dva poluvremena. Danas je upotpunjena postava izvođača za veliki koncert na stadionu MetLife u New Jerseyju.

Odlučeno je kako će se kanadska superzvijezda Justin Bieber pridružiti Madonni, Shakiri i zvijezdama K-popa BTS-u. Njegov nastup garantira veliku gledanost predstave u poluvremenu. Umjetnički voditelj bit će frontmen Coldplaya Chris Martin. Osim njih, nastupit će i nigerijski glazbenik Burna Boy, dirigent Gustavo Dudamel i zbor PS22. Također, najavljen je i nastup Muppeta poput Kermita i Miss Piggy.

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- Svjetsko prvenstvo ujedinjuje svijet na jedinstven način. Počašćen sam što sam dio ovog spektakla u poluvremenu, a još sam zahvalniji znajući da on već sada pomaže proširiti dostupnost obrazovanja djeci širom svijeta - rekao je Bieber nakon što je potvrđen njegov nastup.

Sam koncert imat će u humanitarnu svrhu. Kroz fond za obrazovanje FIFA Global Citizena nastoji se prikupiti 100 milijuna dolara za poboljšanje pristupa obrazovanju i nogometu za djecu diljem svijeta.