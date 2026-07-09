Dvostruki kriteriji FIFA-e? Engleski branič dobio dvije utakmice kazne

Engleski reprezentativac Jarell Quansah kažnjen je s dvije utakmice zabrane nastupa zbog crvenog kartona koji je zaradio u dvoboju osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Meksika.

Branič Bayer Leverkusena isključen je u 54. minuti utakmice koju je Engleska na kraju dobila 3:2, nakon opasnog starta na Jesúsa Gallarda. FIFA-ina disciplinska komisija procijenila je da se radilo o ozbiljnom prekršaju, odnosno "teškoj povredi pravila igre", zbog čega mu je uz automatsku suspenziju od jedne utakmice dodan još jedan susret kazne.

Zbog toga će Quansah propustiti subotnji četvrtfinalni dvoboj protiv Norveške, a neće biti dostupan ni za eventualno polufinale protiv pobjednika susreta Argentine i Švicarske. U slučaju da se Engleska plasira u finale, koje se igra 19. srpnja u New Jerseyju, 23-godišnji stoper ponovno će imati pravo nastupa.

Engleski nogometni savez razmatrao je mogućnost žalbe, no prema pravilima turnira takva opcija nije dostupna kada je riječ o standardnoj disciplinskoj kazni.

Odluka FIFA-e dodatno je izazvala nezadovoljstvo zbog usporedbe sa slučajem američkog napadača Folarina Baloguna. On je također isključen zbog ozbiljnog prekršaja u utakmici protiv Bosne i Hercegovine, a prema prvotnim tumačenjima očekivala se jednaka kazna od dvije utakmice.

Ipak, FIFA je u njegovom slučaju odlučila drugačije. Balogun je trebao propustiti osminu finala protiv Belgije, ali mu je izrečena samo jedna utakmica suspenzije, i to uvjetno na razdoblje od 12 mjeseci.

U cijelu situaciju uključio se i američki predsjednik Donald Trump, koji je potvrdio da je kontaktirao predsjednika FIFA-e Giannija Infantina i zatražio preispitivanje odluke o Balogunovu crvenom kartonu.

FIFA je nakon toga objavila priopćenje od 871 riječi u kojem je navela da je odluka donesena "uzimajući u obzir sve posebne okolnosti incidenta i dostupne dokaze", ali nije detaljno objasnila koji su elementi utjecali na blažu kaznu.

Takav potez izazvao je brojne reakcije u nogometnom svijetu. Kritike su stigle i iz UEFA-e, Belgije, ali i od engleskog izbornika Thomasa Tuchela, koji je smatrao da odluke nisu bile dosljedne.

Slučaj je dodatno dobio nastavak kada je Francuska pokušala osporiti žuti karton Michaela Olisea iz utakmice protiv Paragvaja, no FIFA je njihov zahtjev odbila.