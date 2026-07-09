Norvešku pred povijesni dvoboj s Engleskom zadesili neočekivani problemi

Norveška reprezentacija uoči povijesnog četvrtfinalnog dvoboja Svjetskog prvenstva protiv Engleske susrela se s neočekivanim problemima izvan terena. Momčad Stalea Solbakkena morala je nekoliko dana prije utakmice promijeniti svoj reprezentativni kamp jer uvjeti u hotelu u Fort Lauderdaleu nisu bili na zadovoljavajućoj razini.

Norvežani su nakon velike pobjede protiv Brazila u osmini finala očekivali miran nastavak priprema za jedan od najvećih susreta u povijesti svoje reprezentacije, ali umjesto potpune koncentracije na teren, morali su rješavati organizacijska pitanja. Igračima i članovima stručnog stožera najviše je smetala buka koja je dolazila s prometnice u blizini hotela, ali i obližnjeg gradilišta, zbog čega nisu imali idealne uvjete za odmor i kvalitetan san.

Zbog toga je Norveški nogometni savez zatražio promjenu smještaja, a cijela delegacija složila se kako je preseljenje najbolje rješenje. Odluka je donesena svega nekoliko dana prije četvrtfinalnog okršaja s Engleskom, koji se igra u subotu u 23 sata po hrvatskom vremenu.

Dodatnu zabrinutost izazvale su i informacije o zdravstvenim problemima unutar reprezentativnog kampa. Dio članova stožera imao je određene tegobe, pa se posebno pazilo da se eventualna bolest ne proširi među igračima uoči ključne utakmice.

Kapetan Martin Odegaard kasnije je pokušao smiriti situaciju, objasnivši da se zdravstveni problem nije odnosio na njega, nego na njegova ujaka koji je dio reprezentativnog stožera u ulozi fizioterapeuta. Izbornik Solbakken također je poručio kako nema razloga za zabrinutost te da među nogometašima nema ozbiljnijih zdravstvenih problema.

Ipak, promjena hotela i dodatne brige nisu idealan scenarij za Norvešku pred najveći izazov turnira. Reprezentacija prvi put u svojoj povijesti igra četvrtfinale Svjetskog prvenstva, a protiv Engleske će pokušati nastaviti nevjerojatan put nakon što je u prethodnoj fazi izbacila Brazil.

Najveća prijetnja Englezima bit će, očekivano, Erling Haaland, oko kojeg Norvežani grade svoj napadački plan. Upravo zato bilo je ključno što prije riješiti pitanje smještaja, jer u završnici velikog natjecanja svaki detalj može imati važnu ulogu – od odmora i sna do potpune koncentracije za utakmicu.