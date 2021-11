Što vatrene čeka u Kataru: Optužuju ih za kršenje ljudskih prava, a 1480 puta je manji od Rusije

Kao da je jučer bilo sjećamo se onog dana kada je hrvatska nogometna reprezentacija dočekana u Zagrebu nakon povratka sa Svjetskog prvenstva sa srebrnim medaljama oko vrata. Ali, nije bilo jučer... samo sjećanje je ostalo iz te 2018., a novi SP već je pred vratima. Mundijal u Kataru 2022. bit će nešto posebno, spektakl bogatstva, raskoši, moći i nadamo se sjajnog nogometa.

Naime, već je svima poznato da će to biti prvi SP u povijesti održan u zimskim mjesecima, odnosno od 21. studenoga do 18. prosinca. Okupit će se tada 32 reprezentacije, a igrat će na osam stadiona: Al Wakrah (kapaciteta 60.000 mjesta), Al Bayt (60.000), Al Rayyan (40.000), Education City (40.000), Al Thumama (40.000), Ras Abu Aboud (40.000), Lusail (80.000) i Khalifa International (40.000). Samo 55 kilometara iznosi najveća udaljenost između dvaju stadiona, dok je najkraća pet kilometara (od Al Rayyana do Education Cityja).

Mala, ali sigurna zemlja

Inače, u zimskim mjesecima tamo prevladava temperatura između 15 i 24 Celzijeva stupnja. No bude li i toplije, igrači i navijači mogu biti bez brige jer svi stadioni bit će klimatizirani. Štoviše, Katar je potrošio čak 200 milijardi dolara na infrastrukturne projekte koji uključuju gradnju stadiona, autocesta, hotela... Stoga će ovaj SP biti jedan od najskupljih u povijesti.

Malena je to zemlja s velikim planovima. Recimo samo da ima površinu od 11.571 četvorni kilometar, a s 2,7 milijuna stanovnika najmanja je to država koja će biti domaćin Svjetskog nogometnog prvenstva. Katar je gotovo 1480 puta manji od prethodnog domaćina Rusije.

No ima i na tako malom prostoru mjesta za sve. Dovoljno je kampova za pripreme, svaki od njih ima 4 – 6 terena. Hoteli nisu u sklopu njih, ali kako su udaljenosti male, nema ni potrebe za smještajem baš u trening-kampu jer svuda se dođe brzo i lako. Nogometaši zato neće imati problema, a navijači još manje. Zemlja domaćin smatra se jednom od najsigurnijih na svijetu. Indeks kriminala je nizak, dok su nasilni zločini iznimno rijetki.

Procjenjuje se da će u Katar tijekom održavanja natjecanja dnevno dolaziti oko 1300 letova.

No bilo je i mnogo kontroverzi kada je riječ o ovome SP-u. Naime, na račun domaćina sjele su optužbe za korupciju, odnosno “kupovinu” domaćinstva svjetskog prvenstva. Osim toga, britanski list The Guardian je u veljači 2021. objavio da je više od 6500 imigranata umrlo u Kataru od početka priprema za Svjetsko prvenstvo. Optužuje ih se i za to da su strani radnici bili prisiljeni na rad i život u lošim uvjetima te da su zadržavane njihove plaće i putovnice.

Usprkos svemu, SP ćemo ipak gledati u Kataru, a koliko to znači za tu zemlju, prije koju godinu pojasnio je bivši katarski veleposlanik u Zagrebu Nasser bin Hamad Mubarak Al-Khalifa:

Nada za 400 milijuna Arapa

– SP će se igrati u predivnoj zemlji i dati nadu 400 milijuna Arapa, od kojih je 70 posto mlađe od 30 godina. Oni neće razmišljati o tome da su dio rata, razaranja i terorizma, nego će zajedno u Kataru pokazati da imaju i drugo lice. To je nova nada za mlade Arape, od Maroka do Mauretanije do Omana. Kao i nada za naše susjede. Za ljude iz bivšeg Sovjetskog Saveza, koji su dijelom također muslimani, iz cijele Afrike, Bangladeša, Indije, Pakistana. To je Svjetsko prvenstvo za gotovo dvije milijarde ljudi u čijemu susjedstvu ono nikada nije bilo održano.

Na SP su se za sada plasirali Belgija, Brazil, Danska, Francuska, Njemačka i Katar. Nakon otvorenja utakmica s domaćinom igrat će se 21. studenog 2022. na stadionu Al Bayt. Finale će biti 18. prosinca na stadionu Lusail Iconic.