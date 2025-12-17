Strateg Rijeke pred ključnu utakmicu: 'Nije važno koliko su nam šanse male, cilj nam je biti dio te priče'

Nogometaši Rijeke otputovali su u Krakow gdje ih u četvrtak očekuje susret posljednjeg kola Konferencijske lige protiv ukrajinskog Šahtara.

S osam bodova iz prvih pet kola Rijeka je blizu prolaska skupine i prezimljavanja u Europi.

Vatreni su nas na današnji dan učinili neizmjerno sretnima i ponosnima, prisjetite se tih trenutaka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Očekujemo izuzetno tešku utakmicu protiv momčadi koja raspolaže vrlo velikim proračunom i vrhunskim igračima. Za nas je to dodatna motivacija. Kada igraš protiv ekipa od kojih se zbog financijskih i kadrovskih mogućnosti unaprijed očekuje pobjeda, to meni osobno predstavlja poseban poticaj. Vjerujemo u svoje sposobnosti i dat ćemo maksimum kako bismo se borili za svoje šanse. Nije važno koliko su te šanse možda male kada je riječ o plasmanu među osam najboljih, mi ćemo ići na pobjedu kako bismo ostali u tim, makar i minimalnim, izgledima. Cilj nam je biti dio te priče," rekao je trener hrvatskog prvaka Victor Sanchez.

Španjolski stručnjak se osvrnuo na kvalitete Šahtara.

"Šahtar je momčad koja igra klasični sustav 4-3-3. Imaju jasno prepoznatljiv i prilično predvidljiv model igre. Vole imati loptu u svom posjedu i raspolažu igračima visoke kvalitete, među kojima je mnogo Brazilaca. Svi znaju kakve tehničke sposobnosti donose brazilski nogometaši, kroz cijelu karijeru radio sam s mnogima od njih i oni su najbolji dokaz toga. Očekujemo da će imati vrlo jasne obrasce u izgradnji napada, dominaciju kroz posjed lopte, a u tom segmentu često koriste i vratara koji se postavlja vrlo visoko. U napadačkom dijelu imaju kvalitetne igrače, snažne u igri jedan na jedan, s odličnim dodavanjem i završnicom," kazao je.

Sanchez je dodao kako će gostovanje u Poljskoj biti veliki izazov, ali vjeruje u svoju momčad.

"Bit će to velik izazov za nas, ali vjerujemo u sebe, u momčadski rad i zajednički napor. Smatramo da možemo odigrati vrlo konkurentnu utakmicu i imati svoje prilike. Ne želimo ništa prizivati unaprijed, ali vrlo smo blizu plasmana u drugi krug. Odigrat ćemo utakmicu, a nakon toga ćemo vidjeti kako izgleda ljestvica i tek tada analizirati i razgovarati," zaključio.

Uoči zadnje kola Rijeka se nalazi na 14. mjestu, dok je Šahtar na drugoj poziciji. Podsjetimo, prvih osam mjesta vodi direktno u osminu finala, pozicije od 9. do 24. vode u play-off, dok posljednjih 12 klubova završava europsku sezonu.