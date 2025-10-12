Što stoji iz odluke Cibone kojom je uzburkala duhove? 'To je ekstremno riskantan potez'

Nakon razgovora klupskog vodstva s čelnicima Hrvatskog košarkaškog saveza, Skupština Cibone donijela je gotovo pa povijesnu odluku. Jedan od osnivača regionalne košarkaške lige odlučio je napustiti to natjecanje tako da cibosi ove sezone neće igrati Drugu ABA ligu.

A to znači i da Cibona neće igrati za ponedjeljak planiranu utakmicu s TFT-om iz Skoplja čije je vodstvo sportski direktor Marin Rozić obavijestio da u nedjelju ne moraju krenuti put Zagreba.

Prilično hrabra odluka

A ta, rekli bismo, prilično hrabra odluka podrazumijeva i određene financijske konzekvence. Naime, moglo bi se dogoditi da Cibona ubuduće nema pravo na dividendu od poslovnog profita ABA lige koja je ove godine iznosila 100 tisuća eura. Doduše, u klubu vjeruju da će se vodstvo ABA lige morati poprilično potruditi da im ospori to pravo. Štoviše, može se očekivati da će doći i do pravnog spora dviju strana.

Ono što se može očekivati da će se dogoditi jest da će Skupština ABA lige, nakon što Cibona ne odigra dvije utakmice, automatizmom izbaciti Cibonu i da će tražiti od hrvatskog kluba da svoj udjel u vlasništvu prenese na nekog drugog. No, nama se čini da će Cibona pak tražiti da joj se isplati tržišna vrijednost tog udjela.

Dodatnu zanimljivost cijeloj priči daje i činjenica da ABA liga ima sjedište u Zagrebu i da je direktorski vodi Dubravko Kmetović.

Kako neslužbeno saznajemo, Hrvatski košarkaški savez zasad Ciboni nije odobrio 250 tisuća eura potpore kakvu će dobiti Cedevita Junior, klub koji igra u istom Fibinu natjecanju (Europa kup) kao što to igraju i vukovi. No, pojavio se jedan drugi financijski jamac koji će, navodno, kompenzirati ono što eventualno neće HKS.

Čini se da se u Savskoj 30 doista puno toga pokrenulo i da će biti još novosti jer se sljedećih dana očekuje ulazak u priču oko Cibone jednog hrvatskog poslovnog čovjeka inače sklonog košarci. Osim toga, ona priča oko Bojana Bogdanovića kao predsjednika kluba zacijelo nije hitac u prazno kada je došlo i do razgovora između Viktora Dodiga, kanadskog Hrvata, ulagača u Cibonu i bivše NBA zvijezde.

U Ciboninu vodstvu očito daleko ciljaju, a vjerujemo da je neki od visokih ciljeva zacijelo igranje Fibine Lige prvaka koja bi trebala biti i protočnim kanalom prema NBA Europe, ligi pokrenutoj od profesionalne američke lige. Ona pak vidi svoj interes u pokretanju klubova naslonjenih na jake europske nogometne klubove (Manchester City, PSG), ali i onih euroligaša koji tako već funkcioniraju (Real, Barcelone) i za koje se nadaju da će rado pretrčati u novo, navodno dohodovnije, natjecanje.

Ovdje svakako treba podsjetiti da su Zadar i Split izabrali drukčiji put. Najprije prvak Zadar a potom i doprvak Split, odustali su od potpore HKS-a (navodno vrijedne 400 tisuća eura) i kvalifikacija za Fibinu Ligu prvaka u vjeri da im je financijski isplativije igrati prvu razinu ABA lige.

A riječ je o natjecanju utemeljenom 3. srpnja 2001. kada su osnivačku skupštinu činili predstavnici četiriju klubova – sarajevska Bosna, podgorička Budućnost, ljubljanska Olimpija i Cibona – dok su iza poduzeća Sidro d.o.o. stajala trojica Slovenaca (Roman Lisac, Zmago Sagadin i Radovan Lorbek) i trojica Hrvata (Josip Bilić, Danko Radić i Bože Miličević).

Pomalo neočekivano, Bože Miličević, tadašnji direktor Cibone, ovako je reagirao na odluku iz ureda kluba iz Savske u kojem je i sam stolovao dvadesetak godina.

– Za Cibonu je dobro da je izašla. Možda je ovo kontra mog nekadašnjeg mišljenja, no vrijeme je da se ipak krene prema Fibi, naročito u kontekstu ideje o pokretanju Europske NBA lige. Po meni je važno da Hrvatska osposobi barem jedan klub koji bi se, za koju godinu, mogao plasirati u tu ligu.

Aco ostao posve zatečen

Ne znajući do našeg poziva za ovu odluku kluba čija je legenda (bio je igrač, trener, izvršni dopredsjednik, sportski direktor), Aco Petrović reagirao je ovako:

– Moram vam priznati da ste me sada zatekli, ali i šokirali. Ne znam što bih u kolopletu svih događaja rekao. Ne znam tko je taj koji ima kredibilitet donijetu tako važnu i rizičnu odluku. Prije mjesec dana Cibona je na svoj račun primila 110 tisuća eura na ime dividende, a ta će raspodjela sljedeće godine biti znatno veća. Mislim da je to ekstremno riskantan potez i ja ovog trenutka ne vidim kamo on vodi.

Zatečeni su i mnogi drugi i doista se mora postaviti pitanje kamo to vodi. I kako će na tu odluku reagirati Cibonini najveći rivali Zadar i Split, koji su ostali vjerni ABA ligi, a kao konkurenti sve više se nameću i Cedevita Junior i Zadar.

Koliko smo shvatili, ideja je da Cibona već ove sezone juriša na naslov prvaka (koji je triput zaredom osvojio Zadar) i da se kao takva kvalificira u Fibinu Ligu prvaka.