Vijest koja će uzdrmati regiju, Skupština odlučila: Cibona odustaje od ABA 2 lige

Nakon razgovora klupskog vodstva s čelnicima Hrvatskog košarkaškog saveza, Skupština Cibone donijela je gotovo pa povijesnu odluku. Jedan od osnivača regionalne košarkaške lige odlučio je napustiti to natjecanje tako da cibosi ove sezone neće igrati Drugu ABA ligu.

A ta odluka podrazumijeva i određene financijske konzekvence. Naime, moglo bi se dogoditi da Cibona ubuduće nema pravo na dividende od poslovnog profita ABA lige koja je ove godine iznosila 100 tisuća eura. Doduše, u klubu vjeruju da će se vodstvo ABA lige morati poprilično potruditi da im ospori to pravo.

Kako neslužbeno saznajemo, Hrvatski košarkaški savez zasad Ciboni nije odobrio 250 tisuća eura potpore kakvu će dobiti Cedevita Junior, klub koji igra u istom Fibinom natjecanju (Europa kup) kao što to igraju i vukovi. No, pojavio se jedan drugi financijski jamac koji će, navodno, kompenzirati ono što eventualno neće HKS.

U Ciboninu vodstvu očito daleko ciljaju a vjerujemo da je neki od visokih ciljeva zacijelo igranje Fibine Lige prvaka koja bi trebala biti i protočnim kanalom prema NBA Europe, ligi pokrenutoj od profesionalne američke lige. A ona pak vidi svoj interes u pokretanju klubova naslonjenih na jake europske nogometne klubove (Manchester City, PSG) ali i onih euroligaša koji tako već funkcioniraju (Real, Barcelone) i za koje se nadaju da će rado pretrčati u novo, navodno dohodovnije, natjecanje.

Ovdje svakako treba podsjetiti da su Zadar i Split izabrali drugačiji put. Najprije prvak Zadar a potom i doprvak Split, odustali su od potpore HKS-a (navodno vrijedne 400 tisuća eura) i kvalifikacija za Fibinu Ligu prvaka u vjeri da im je financijski isplativije igrati prvu razinu ABA lige.