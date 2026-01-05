Naši Portali
SKIJANJE

Novi veliki šok za Zrinku Ljutić: Osvajačica slalomskog globusa ovome se nije nadala

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Slalom
Roni Rekomaa/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
05.01.2026.
u 21:02

Sada je za najbolju hrvatsku skijašicu stigao novi šok jer Zrinka je ispala iz prve jakosne skupine u slalomu

Loša slalomska forma Zrinke Ljutić nastavila se i u slovenskoj Kranjskoj Gori gdje joj pomogla nije ni velika vojska hrvatskih navijača koja ju je došla podržati. Braniteljica naslova najbolje slalomašice svijeta iz prošle sezone nije završila prvu vožnju i tako ostala bez plasmana i u četvrtoj slalomskoj utrci ove sezone.

Zrinka je prije godinu dana na Podkorenu slavila svoju drugu pobjedu u karijeri, a sada je po treći puta morala odustati u prvoj vožnji. Isti ishod imale su utrke u Courchevelu i Copper Mountainu, a u Gurglu je kobna bila druga vožnja. Jedine dvije slalomske utrke u kojima je osvajala bodove su šesto mjesto iz Levija i osmo iz Semmeringa što joj je ukupno donijelo 72 boda u toj disciplini.

Novak Đoković iznenada objavio: Povlačim se, zabrinut sam kako je predstavljena slika o meni

Sada je za najbolju hrvatsku skijašicu stigao novi šok jer Zrinka je ispala iz prve jakosne skupine u slalomu. To znači da će u sljedećoj utrci u toj disciplini (Flachau 13. siječnja) imati startni broj između osam i 15 za razliku od onih od jedan do sedam koje je imala dosad.

To u principu znači da će Zrinka imati nešto slabije uvjete na stazi nego što ih je imala do sada, no to ne mora puno utjecati na njene rezultate. Bitno je da je Zrinka i dalje u dobroj veleslalomskoj formi te je u svih pet utrka u toj disciplini osvojila bodove. Za nju je sada ključno vratiti se u formu uoči Olimpijskih igara koje se u veljači održavaju u Cortini d'Ampezzo i bit će vrhunac njene sezone.
Ključne riječi
Slalom Skijanje Zrinka Ljutić

AN
Antonio1952
21:29 05.01.2026.

Strasno svi smo u soku, mora vise trenirat i smirit zivce.

