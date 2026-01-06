Izašla računica: Evo koji je najskuplji transfer Reala u povijesti. Bio je to totalni promašaj

Najskuplji igrač u povijesti Real Madrida nije Jude Bellingham. Iako ga Transfermarkt s cijenom od 127 milijuna eura postavlja na sam vrh, nakon što su se ispunili i dodatni bonusi na početnih 103 milijuna, stvarni rekorder je Eden Hazard. Njegova prava vrijednost ne leži u uloženih 120.8 milijuna eura, već u ažuriranom trošku. Kada bi madridski klub danas morao dovesti belgijskog nogometaša iz Chelseaja pod istim uvjetima kao tada, morao bi platiti gotovo 162 milijuna eura. Ta je brojka uistinu nevjerojatna, ali nije jedina koja iznenađuje u ovoj ponovnoj procjeni.

Pobjedničko postolje ove nove ljestvice upotpunjuju dvije istinske zvijezde, dva najskuplja pojačanja u povijesti kluba koja, prema službenim brojkama, ne drže prva tri mjesta. Pravo srebro pripalo bi Cristianu Ronaldu. Prema procjenama, dovođenje najboljeg strijelca u povijesti Reala iz Manchester Uniteda danas bi koštalo čak 151 milijun eura. Brončanu medalju odnio bi Gareth Bale, koji je vrlo blizu Ronaldu, a njegov transfer iz 2013. godine danas bi vrijedio oko 147 milijuna eura. A što je s Bellinghamom, koji je bio na vrhu? Njegovih 127 milijuna eura danas bi iznosilo 143 milijuna, čime bi osvojio nezahvalno četvrto mjesto.

Sada se postavlja ključno pitanje, kako se došlo do ovih brojki? Odgovor leži u izvješću koje je pripremio Betfair, a u kojem su ponovno procijenjene vrijednosti najvećih transfera u povijesti nogometa primjenom matematičkog alata nazvanog "Kalkulator". Radi se o instrumentu koji je svima dostupan online i koristi algoritam za izračunavanje sadašnje vrijednosti transfera iz prošlosti. Dovoljno je samo unijeti godinu transfera i njegov tadašnji iznos kako bi se dobila današnja vrijednost.

Naša proslavljena skijašica i zlatna olimpijka, legendarna Janica Kostelić, slavi 44. rođendan. Iako je oduvijek bila iznimno tajanstvena, Janica svoj privatni život danas čuva više nego ikad. Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ako se ovaj analitički pristup primijeni na 50 najskupljih pojačanja u povijesti Real Madrida, poredak se dramatično mijenja. To ujedno pruža jasniju sliku o tome koje su operacije predstavljale najveći financijski napor za "kraljevski klub" u svoje vrijeme. Dovoljno je pogledati prva dva "Galacticosa", Luisa Figa i Zinedinea Zidanea, kako bi se shvatila prava dimenzija tih transfera. Figo je koštao 60 milijuna eura, dok je za Zizoua plaćeno oko 72 milijuna. Međutim, ažuriranjem njihovih cijena, dovođenje Portugalca i Francuza danas bi koštalo dvostruko više. Oteti Figa Barceloni danas bi zahtijevalo ulaganje od 120 milijuna eura, dok bi potpisivanje Zidanea iz Juventusa značilo trošak od nešto više od 141 milijun eura. Time bi se Zidane smjestio na peto, a Figo na šesto mjesto na ovoj novoj, prilagođenoj ljestvici.

Ljestvicu deset najskupljih po današnjim cijenama upotpunjuju Kaká, čiji bi transfer sada vrijedio 108 milijuna eura, te James Rodríguez sa 107 milijuna eura. Slijedi ih Aurelien Tchouameni s 92 milijuna eura, a top deset zatvara Ronaldo Nazário. Popularni "Il Fenomeno" još je jedan od igrača kojima revidirana cijena omogućuje značajan skok na ljestvici. Njegov transfer danas bi vrijedio 86 milijuna eura, čime bi postao deseta najskuplja operacija u povijesti kluba, dok ga je originalna cijena od 45 milijuna eura iz 2002. godine svrstavala tek na 19. mjesto.

Izvan najviše zone pojavljuju se dva zanimljiva imena, Luka Jović i Ferland Mendy. Transfer srpskog napadača, koji je prošao kroz Madrid s puno više neuspjeha nego slave, danas bi klub koštao čak 84 milijuna eura. S druge strane, Mendy, koji je stigao za 45 milijuna eura, u današnjim bi uvjetima bio pojačanje vrijedno oko 64 milijuna eura.

Za kraj, vrijedi spomenuti i dvije značajne operacije iz devedesetih godina. Jedna je ona Nicolasa Anelke, kojeg je Real doveo 1999. godine za 35 milijuna eura, a danas bi taj transfer vrijedio gotovo 73 milijuna. Druga je priča ona bosanskohercegovačkog nogometaša Elvira Baljića. Krilni napadač koji je neprimjetno prošao kroz Bernabéu, a za kojeg je Real Madrid 1998. godine platio oko 21 milijun eura, danas bi vrijedio oko 44 milijuna. To je više nego što je originalno plaćeno za legende poput Davida Beckhama, Karima Benzeme, Sergija Ramosa, Luke Modrića ili Tonija Kroosa.