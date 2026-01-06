Agram opet najbolji klub, to mu je 12 naslov u 18 godina

Godišnji poredak atletskih klubova Hrvatske, 18. po redu, temeljem Pravilnika o bodovanju uspješnosti klubova kroz 10 različitih kriterija nije donio promjenu na vrhu pa je tako najbolji hrvatski atletski klub u prošloj, 2025., godini Agram.

To je dvanaesti naslov za ovaj klub u 18 sezona i jedanaesti naslov zaredom od kada se klubovi boduju na ovaj način.

Osvojivši ukupno 207.916,5 bodova, što je čak 25.831 bod više nego prošle godine, Agram je pretekao za 15.362,5 bodova drugoplasirani Dinamo-Zrinjevac koji je osvojio 192.554 boda odnosno 21.896,5 boda više nego 2024. godine.

Treće mjesto pripalo je, kao i prošle godine, Mladosti koja je ove godine osvojila najviše bodova do sada - ukupno 132.130 bodova odnosno 19.543 boda više nego prošle godine.

Poredak prvih prvih sedam klubova u ovogodišnjem poretku jednak je prošlogodišnjem. Nakon spomenuta vodeća tri kluba slijede Kvarner, Sloboda, Slavonija-Žito i Zagreb.

Prvih 10 klubova u poretku kompletirali su još Sljeme, Karlovac i Fit. Karlovac se nakon 2019. godine ponovo vratio među prvih 10, a klub koji je do sada u svih 17. sezona bio u prvih 10 klubova, splitski ASK, ove godine je završio na 11 mjestu sa čak 20.510,5 bodova manje nego prošle godine.

Agram bio je najbolji u 6 od 10 kriterija kao i prošle godine, a to su rekordi, medalje na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske, ekipna prvenstva, kupovi, broj registriranih atletičara u HAS-u i organizacija natjecanja.

Najveći napredak od prvih 10 klubova u odnosu na prošlu godinu u apsolutnom iznosu bodova ostvario je Agram (+25.831), a slijede ga Dinamo-Zrinjevac (+21.896,5), Mladost (+19.543) i Karlovac (+7.941).

Najveći pad prema apsolutnom iznosu bodova u odnosu na prethodnu godinu od vodećih klubova ostvario je Zagreb (-13.628), a slijede ga Sljeme (+11.264), Sloboda (-7.496,5), Kvarner (-7.340.5), Slavonija-Žito (-4.334,5) i Fit (-814).

Do prošle sezone imali smo sedam klubova koji su bili plasirani u prvih 10 tijekom svih 17 sezona, a od 2025. imamo šest klubova koji su bili plasirani među prvih 10 svih 18 godina.

To su Agram, Dinamo-Zrinjevac, Mladost, Kvarner, Slavonija-Žito i Zagreb. Među prvih deset još je povremeno ulazilo devet klubova - ASK, Sloboda, Istra, Međimurje, ASK Zadar, Svetice, Sljeme, Karlovac i Fit.