Potvrđuju se crne slutnje, Pep progovorio o ozljedi Gvardiola: 'Neće ga biti dulje vrijeme'

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola izjavio je u utorak da će stoper ​Ruben ‍Dias zbog ozljede zadnje lože biti izvan terena četiri do šest tjedana, dok će hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol izbivati duže vrijeme. "Dias ima ozljedu zadnje lože, to znači četiri do šest tjedana. Gvardiol će izbivati duže vrijeme", kazao je trener Cityja uoči prvenstvene utakmice protiv Brightona, koja je na rasporedu u srijedu.

Dias i Gvardiol ozlijedili su se u nedjelju u remiju 1-1 protiv Chelseaja. Hrvatski branič ima lom goljenične kosti desne noge.

Guardiola je dodao da još ne može računati na stopera Johna Stonesa, te da je sve u redu s braničem Nathanom Akeom. Također, rekao je da klub, unatoč ozljedama Diasa i Gvardiola, neće u siječnju kupiti četiri ili pet igrača, kao što je to bio slučaj u prošlom zimskom prijelaznom roku.

Britanski mediji navode da je zasad najizglednije da će krilni napadač Bournemoutha Antoine Semeneyo u siječnju pojačati Manchester City.