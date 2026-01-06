Naši Portali
NIJE DOBRO

Potvrđuju se crne slutnje, Pep progovorio o ozljedi Gvardiola: 'Neće ga biti dulje vrijeme'

Premier League - Manchester City v Chelsea
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Igor Mlinarić/Hina
06.01.2026.
u 15:32

"Gvardiol će izbivati duže vrijeme", kazao je trener Cityja uoči prvenstvene utakmice protiv Brightona, koja je na rasporedu u srijedu.

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola izjavio je u utorak da će stoper ​Ruben ‍Dias zbog ozljede zadnje lože biti izvan terena četiri do šest tjedana, dok će hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol izbivati duže vrijeme.  "Dias ima ozljedu zadnje lože, to znači četiri do šest tjedana. Gvardiol će izbivati duže vrijeme", kazao je trener Cityja uoči prvenstvene utakmice protiv Brightona, koja je na rasporedu u srijedu. 

Dias i Gvardiol ozlijedili su se u nedjelju u remiju 1-1 protiv Chelseaja. Hrvatski branič ima lom goljenične kosti desne noge.

Guardiola je dodao da još ne može računati na stopera Johna Stonesa, te da je sve u redu s braničem Nathanom Akeom. Također, rekao je da klub, unatoč ozljedama Diasa i Gvardiola, neće u siječnju kupiti četiri ili pet igrača, kao što je to bio slučaj u prošlom zimskom prijelaznom roku. 

Britanski mediji navode da je zasad najizglednije da će krilni napadač Bournemoutha Antoine Semeneyo u siječnju pojačati Manchester City.
Ključne riječi
nogomet Joško Gvardiol Pep Guardiola

Avatar Antifašist
Antifašist
16:15 06.01.2026.

Lom goljenične kosti? Jaako širok pojam. I vrh medijalnog maleola je lom goljenične kosti. Koliko će izbivati ovisi o tomu koji dio kosti je pukao i kakav je tip prijeloma. S obzirom na to kako nema ništa o operaciji, bit će da je nešto manje u pitanju.

Avatar patkovic
patkovic
16:48 06.01.2026.

Jel joško bio na vaganju posle božića

