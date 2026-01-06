Stotine tisuća komentiraju video Janice Kostelić star 20 godina, a onda se javila Lindsey Vonn

Janica Kostelić jučer je napunila 44 godine, a prošlo je i točno 20 godina od njezine herojske vožnje na zagrebačkom Sljemenu kada je bez štapa i rukavice doskijala do trećeg mjesta.

Bio je 5. siječnja 2006. godine, Janica je bila sedma nakon prve vožnje, a kad je krenula u drugu, odmah na početku vožnje ostala je bez štapa i rukavice. Iako bi gotovo svi u tom trenutku odustali, hrvatska heroina nastavila je vožnju, svjesna da ne želi razočarati publiku.

Svaki udarac u štap golom rukom zadavao joj je enormne bolove, a ona je izdržala do samog kraja i u cilj ušla s velikom prednosti, ali i s bolnom grimasom. Publika je bila u euforiji, klicalo se Janici i njezinu sportskom čudu. Na kraju je završila treća, ali ona je zapravo bila pobjednica te večeri.

Taj je podvig bio toliko velika da se i danas, 20 godina poslije, prepričava njezina vožnja. Povodom 20. obljetnice tog čuda, video vožnje na svojim društvenim mrežama objavio je i FIS.

"5. siječnja 2006. dogodio se jedan od najupečatljivijih trenutaka u povijesti alpskog skijanja: Janica Kostelić osvojila je treće mjesto u Zagrebu, odvozivši cijelu slalomsku utrku bez rukavice i bez štapa.", napisao je FIS.

Video je pogledalo skoro 1300 tisuća ljudi, imao je gotovo 1000 komentara, navijači su se divili Janici i prisjećali njezina čuda, govorili da nije s ovog planeta, a onda se javila i Lindsey Vonn.

"Legendarno", napisala je slavna američka skijašica.