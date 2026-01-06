Zlatan Ibrahimović svojoj je djeci strogo zabranio nešto što svi drugi imaju i silno obožavaju

O raznim temama tema pričao je legendarni Šveđanin Zlatan Ibrahimović prilikom gostovanja u emisiji ‘(Ne)uspjeh prvaka‘ kod Slavena Bilića. Zlatan je također otkrio kako izgleda njegov odgoj djece, sinova Maximiliana (19) koji igra za Milan i mlađeg Vincenta (17).

- Imam više novca nego moji roditelji. S novcem ti je lakši život, ali ti neće donijeti sreću. Olakšat će ti. Svoju djecu učim tri stvari, disciplinu, poštovanje i samostalnost. Kada imaš 18 godina, ako nisu samostalni tada, onda nisam dobro radio. Oni su ok s tim - rekao je Ibrahimović.

Ispričao je kako svojoj djeci nije dozvolio da imaju svoje mobitele dugo vremena, iako ih je većina njihovih vršnjaka imala.

- Moja djeca nisu imala mobitele do 13. godine i nemaju Instagram. Stariji sin sada ima Instagram preko nogometa. Manji još nema, ali doći će i njegovo vrijeme, kada bude registrirani nogometaš. Onda može - objasnio je.

Ispričao je zanimljivu anegdotu vezanu iz perioda dok je igrao u Los Angeles Galaxyju. Tada je cijela njegova obitelj živjela s njim u Los Angelesu.

- U to vrijeme smo živjeli na Beverly Hillsu. Ne pričam to da bih sebe napravio velikim. U Los Angelesu vidim da svi praktički imaju vozačke dozvole, samo su Max i Vincent išli biciklom u školu. Kupio sam im bicikle, pokazao kako da dođu i otad su tako išli u školu. Jedan dan bilo je smiješno. Padala je kiša i oni mi dođu i pitaju me što da rade? Rekao sam im: ‘Isto na bicikl i idite’. Mislili su da kada pada kiša, da se ne može biciklom. Bio sam čvrst, ali za njihovo dobro. Neophodan je kontinuitet, nisam stao. Malo po malo, otvorio sam im put - rekao je Ibra.