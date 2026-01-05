Naši Portali
KONTROVERZNI SPORTAŠ

Tragedija u susjedstvu: Bivši svjetski prvak pronađen mrtav u svom stanu, bio je poznat po skandalima

VL
Autor
Karlo Koret
05.01.2026.
u 18:07

Mađari pišu i kako se uz njega vezalo puno skandala, a posljednji od njih stigao je u listopadu prošle godine kada je susjedu oštetio automobil

Mađarski mediji javljaju kako je u svom stanu u Budimpešti mrtav pronađen svjetski prvak u kajaku Miklós Dudás. Pišu kako je jedan od članova obitelji pokušavao nazvati Dudása, a kada se nije javljao zvali su bravara da im otvori vrata te su ga pronašli mrtvog u stanu.

Mađarska policija javila je samo kao je u Dudásovom stanu pronađeno mrtvo tijelo jedne osobe.

Novak Đoković iznenada objavio: Povlačim se, zabrinut sam kako je predstavljena slika o meni

On je bio vrlo uspješan u svom sportu te je osvojio dvije medalje. Bio je prončani na Europskom prvenstvu 2013., dok se godinu dana kasnije okitio svjetskim naslovom. Osvojio je svjetski juniorski naslov 2009. te nastupio na Olimpijskim igrama 2012.

Mađari pišu i kako se uz njega vezalo puno skandala, a posljednji od njih stigao je u listopadu prošle godine kada je susjedu oštetio automobil. Dudásov pas ugrizao je njegovog susjeda koji je potom udario životinju, a bivši svjetski prvak osvjetio mu se tako što mu je probušio gume. Također, uoči Olimpijskih igara 2016. suspendiran je na 34 mjeseca zbog korištenja dopinga. 
Ključne riječi
smrt svjetski prvak Kajak Mađarska

