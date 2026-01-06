Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 117
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
UŽASAN ZLOČIN

Kondukter u Italiji izboden na smrt, policija na nogama: Traga se za ovim Hrvatom

Bologna, train conductor murder, alleged perpetrator identified by surveillance cameras
IPA/SIPA USA
VL
Autor
Vecernji.hr
06.01.2026.
u 16:33

Jelenić je, pišu, poznat talijanskoj policiji, a prema izvještajima, prije nego što je ubio konduktera, pratio ga je nekoliko minuta, zatim ga iznenadio i izbo nožem.

Talijanska policija pokrenula je opsežnu potragu za hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiče za ubojstvo 34-godišnjeg konduktera Alessandra Ambrosija, koje se dogodilo na parkiralištu kod kolodvora u Bologni, piše Corriere della Serra. Prema informacijama talijanskih medija,Marin Jelenić (36) nakon toga je pobjegao vlakom prema Milanu, gdje se iskrcao u blizini Fiorenzuole. Nakon što su njegova fotografija i podaci postali javni, počele su pristizati dojave o njegovoj mogućoj lokaciji. Ipak, policija još uvijek nije uspjela utvrditi gdje se nalazi.

Jelenić je, pišu, poznat talijanskoj policiji, a prema izvještajima, prije nego što je ubio konduktera, pratio ga je nekoliko minuta, zatim ga iznenadio i izbo nožem. Motiv zločina nije poznat. Ubojstvo se dogodilo 5. siječnja oko 17 sati. Talijanski mediji navode da je Jelenić često viđen kako spava na kolodvorima, da je ovisnik o drogama i alkoholu, te da je u takvom stanju često izazivao tučnjave i uznemiravao putnike. Smatraju ga opasnom osobom, a policija istražuje njegovu mrežu poznanika u pokušaju da otkrije njegovu lokaciju.

Zaposlenici na talijanskim kolodvorima ističu da nisu sigurni u tom okruženju zbog učestalih incidenata i nedostatka policijske prisutnosti. Potpredsjednik vlade i ministar infrastrukture i prometa Italije, Matteo Salvini, izrazio je duboku žalost zbog ovog događaja, te je uputio iskrenu solidarnost obitelji žrtve i njegovim kolegama.

FOTO Zima na Sljemenu: Jedni se sanjkali, drugi izvlačili automobil iz snijega
Bologna, train conductor murder, alleged perpetrator identified by surveillance cameras
1/30

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
16:52 06.01.2026.

Zašto na isti način ne pišete o migrantima iz islamskih zemalja? Kad oni počine zločin, ni slike, ni imena, ni nacionalnosti.

UK
ukrajina
17:19 06.01.2026.

Zna se tko nosi nož za klanje u džepu, pravi hrvati NE !

FA
falcones
17:19 06.01.2026.

Tebi žao ovog ubojice?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!