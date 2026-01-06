Kondukter u Italiji izboden na smrt, policija na nogama: Traga se za ovim Hrvatom

Talijanska policija pokrenula je opsežnu potragu za hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiče za ubojstvo 34-godišnjeg konduktera Alessandra Ambrosija, koje se dogodilo na parkiralištu kod kolodvora u Bologni, piše Corriere della Serra. Prema informacijama talijanskih medija,Marin Jelenić (36) nakon toga je pobjegao vlakom prema Milanu, gdje se iskrcao u blizini Fiorenzuole. Nakon što su njegova fotografija i podaci postali javni, počele su pristizati dojave o njegovoj mogućoj lokaciji. Ipak, policija još uvijek nije uspjela utvrditi gdje se nalazi.

Jelenić je, pišu, poznat talijanskoj policiji, a prema izvještajima, prije nego što je ubio konduktera, pratio ga je nekoliko minuta, zatim ga iznenadio i izbo nožem. Motiv zločina nije poznat. Ubojstvo se dogodilo 5. siječnja oko 17 sati. Talijanski mediji navode da je Jelenić često viđen kako spava na kolodvorima, da je ovisnik o drogama i alkoholu, te da je u takvom stanju često izazivao tučnjave i uznemiravao putnike. Smatraju ga opasnom osobom, a policija istražuje njegovu mrežu poznanika u pokušaju da otkrije njegovu lokaciju.

Zaposlenici na talijanskim kolodvorima ističu da nisu sigurni u tom okruženju zbog učestalih incidenata i nedostatka policijske prisutnosti. Potpredsjednik vlade i ministar infrastrukture i prometa Italije, Matteo Salvini, izrazio je duboku žalost zbog ovog događaja, te je uputio iskrenu solidarnost obitelji žrtve i njegovim kolegama.