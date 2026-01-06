Zrinka Ljutić doživjela novi šok: Ovome se nije nadala, bit će joj puno teže

Dan koji je trebao donijeti iskupljenje za Zrinku Ljutić pretvorio se u čisti produžetak agonije pred brojnim hrvatskim navijačima u Kranjskoj Gori. Na stazi na kojoj je prošle sezone projurila do jedne od svojih najvećih pobjeda, dvadesetjednogodišnja Zagrepčanka u subotu nije uspjela završiti ni prvu vožnju. Njezina utrka potrajala je prekratko, a pogreška u gornjem dijelu staze ugasila je svaku nadu u dobar rezultat. Slika nemoći u ciljnoj areni, gdje je u naletu bijesa i frustracije tresnula štapovima o snijeg, govorila je više od tisuću riječi. Bio je to iskreni odraz sportašice koja od sebe očekuje najviše, a trenutno ne pronalazi put iz krize koja se čini sve dubljom, pogotovo nakon što je i dan ranije u veleslalomu bila tek 22.

Ovo odustajanje, nažalost, nije tek izolirani slučaj, već bolan nastavak crnog niza za najbolju hrvatsku skijašicu. Od šest ovosezonskih slaloma u Svjetskom kupu, Zrinka Ljutić nije završila čak četiri. Negativna serija započela je u austrijskom Gurglu, a nastavila se u američkom Copper Mountainu i francuskom Courchevelu. Bodove je osvojila samo dvaput, šestim mjestom u Leviju i osmim u Semmeringu, što joj je donijelo ukupno 72 boda i trenutno tek 19. mjesto u poretku discipline u kojoj brani naslov. Sve to potpuna je suprotnost prošloj, briljantnoj sezoni u kojoj je osvojila Mali kristalni globus i dominirala na skijalištima diljem svijeta.

Međutim, loš rezultat sam po sebi nije najgora vijest koja je stigla nakon Kranjske Gore. Prave posljedice loše forme tek su stigle na naplatu i predstavljaju novi šok za mladu skijašicu. Zbog skromnog bodovnog učinka, Zrinka je ispala iz elitne prve jakosne skupine u slalomu. To konkretno znači da na sljedećim utrkama više neće imati povlaštene startne brojeve od jedan do sedam, već će startati s brojevima između osam i petnaest. U tehničkim disciplinama poput slaloma, to je ogroman hendikep jer staza sa svakim natjecateljem postaje sve lošija, što značajno otežava borbu za vrhunske pozicije.

Ovakav pad gotovo je nezabilježen u modernoj eri skijanja. Teško je pronaći podatak da je braniteljica globusa u svojoj najjačoj disciplini ispala iz prve jakosne skupine već na polovici sezone koja slijedi. Pritisak velikih očekivanja javnosti i same sebe nakon senzacionalne prošle sezone očito je ostavio traga. Utjeha može biti činjenica da u veleslalomu pruža konstantne vožnje i u svih pet utrka je osvajala bodove, što pokazuje da forma nije u potpunosti nestala. Prilika za prekid loše serije i povratak samopouzdanja stiže 13. siječnja u austrijskom Flachauu, gdje će se Ljutić morati boriti s težim uvjetima na stazi.