Ivica Kostelić poslao rođendansku poruku Janici o kojoj će se pričati: Pogledajte što je napisao

Najveća hrvatska sportašica svih vremena Janica Kostelić danas slavi 44. rođendan. Među najljepšim čestitkama pojavila se ona njezina brata Ivice, koji joj se javio kratko i podsjetio na njezine čudesne rezultate od 1998. do 2006. godine te dao do znanja koliko je ponosan na mlađu sestru.

"Sretan rođendan, Jack! Sve ove rasprave o tome tko je najveća svih vremena podsjećaju me na jednu epizodu crtića 'Tom & Jerry' u kojoj Tom sa svojom ekipom gleda izabrane isječke iz raznih epizoda u kojem Tom nadmudri Jerryja dok je zapravo cijela slika sasvim drukčija. Tu su direktne usporedbe s najboljim skijašicama svoje generacije. Statistike su preuzete iz knjige 'Janica Kostelić - Jednostavno najbolja' koja uskoro izlazi", napisao je na Facebooku Ivica Kostelić.

Objavio je fotografiju Janice Kostelić, uz koju se nalaze njezina postignuća. Ivica je pokazao statistike iz vremena kad mu je sestra bila na vrhuncu karijere te nedodirljiva u svijetu ženskog skijanja.

Pritom je usporedio Janičine brojke s rezultatima nekih od najvećih skijašica svih vremena, poput Lindsey Vonn, Anje Paerson, Tine Maze, Marije Höfl-Riesch, Marlies Schild i Nicole Hosp.

"Jednostavno najbolja! Kakva glava, kakva moć, a kakva skromnost", "Janica jedina zimska kraljica, neponovljiva", "Kad zagrmi s juga i sa sjevera cijela zemlja zna ide Janica i brat Ivica! Sretno Jano", "Janica bi danas sve osvajala da se vozi u rikverc. Najveća ikad", napisali su oduševljeni obožavatelji.