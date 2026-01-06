Mladostaši žele pobijediti u Beogradu i proći dalje

Odbojkaši Mladosti danas u Beogradu (17 sati) igraju uzvratnu utakmicu drugog kruga CEV Challenge Kupa protiv Crvene zvezde. U prvoj utakmici, sredinom prosinca, Zvezda je u Domu odbojke slavila nakon pet setova.

- Imali smo tjedan dana zimske stanke, stranci malo više. Imali smo dosta gust raspored prvi dio sezone, ali sada smo se odmorili i spremno dočekujemo nastavak - reći će Tsimafei Zhukouski, kapetan momčadi, dodavši:



- Odigrali smo pripremnu utakmicu s Krkom iz Novog Mesta, pobijedili smo 3:1, U ovom periodu nismo ni mogli naći više protivnika, svi su u svojim sezonama, svi imaju službene utakmice.

Jedino je u hrvatskom prvenstvu sada malo veća stanka. Hvala Krki što su nam izašli u susret i što smo odigrali trening utakmicu. Puno nam je to značilo da ulovimo igračkog ritma nakon stanke koju smo imali.

Tsimafei se kratko vratio na prvu utakmicu Challenge Kupa protiv Crvene zvezde.

- Ključan problem poraza više je bio mentalni nego taktički i igrački. Malo smo izgorjeli od silne želje za pobjedom. Bilo je sve „napuhano“ oko te utakmice.

Po meni se to, barem s naše igračke strane, trebalo prezentirati kao jedna obična utakmica, koja bi se s našom kvalitetom trebala pobijediti. Ali vjerojatno nas je taj pritisak poljuljao. Sada dosta opuštenije idemo u Beograd. Misleći samo na kvalitetu igre, odbojkaške elemente i nadam se da će sve biti u redu.

Unatoč porazu u Zagrebu, organizator igre Mladosti uvjeren je da je njegova momčad bolja.

- Moramo biti na svom nivou da bismo pobijedili. To je svakako utakmica koju se može dobiti. Ja i dalje vjerujem da smo mi kvalitetniji i bolji, ali to moramo dokazati na terenu.

Prvu utakmicu nismo bili svoji, nismo pokazali dobru igru, čak smo dobro i izvukli 2:3, moglo je biti puno gore. Iako, i da smo pobijedili 3:2, rezultatski moramo opet tamo ići po pobjedu. Kao što moramo i sada. Ništa, idemo tamo pokušati popraviti rezultat, pobijediti i proći u sljedeći krug - poručio je Zhukouski.