TRADICIONANO OKUPLJANJE

Božićni domjenak SNV-a: Lomila se i česnica, tražio novčić, pogledajte tko ga je dobio

Zagreb: Primanje u prigodi pravoslavnog Bozica priredilo je Srpsko narodno vijece.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Autori: Tomislav Krasnec, Večernji.hr
06.01.2026.
u 12:35

Predsjednik SNV-a Boris Milošević obratio se okupljenima na tradicionalnom druženju

Pravoslavni vjernici slave Badnjak po julijanskom kalendaru. Tim povodom Srpsko narodno vijeće obilježava ga tradicionalnim primanjem, na kojem se udjeljuje božićni blagoslov pri čemu se okupljaju i brojna lica iz javnog i političkog života.

Na druženje su, u ime Vlade stigli potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, kao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Predsjednik SNV-a Boris Milošević obratio se okupljenima na tradicionalnom druženju. -Završio bih s riječima pjesnika Jove Jovanovića Zmaja koji je svoja razmišljanja o odnosima Hrvata i Srba iskazao kroz nekoliko pjesama, ali i kroz jednu koju je napisao jednom prilikom prije stotinjak godina. "Kad Hrvatu sunce sine, ogrijat će i Srbine. Što zacvjeta Srbu bratu, zacvjetat će i Hrvatu". Svima želim bolju i mirniju 2026. a pravoslavim vjenricima mir božji, Hristos se rodi- kazao je Milošević. Više pogledajte u videu.

Božićni domjenak SNV-a: Lomila se i česnica, tražio novčić, pogledajte tko ga je dobio

Premijer Andrej Plenković uputio je u utorak čestitku vjernicima koji Božić slave po julijanskom kalendaru, naglasivši kako je danas važnije nego ikada njegovati partnerstvo, uzajamno poštovanje i međusobni dijalog te zajednički raditi na boljitku Hrvatske.

-Radosni blagdan Isusovog rođenja prigoda je da pošaljemo poruke mira, solidarnosti, međusobnog uvažavanja i tolerancije. U današnjem vremenu kada je cijeli svijet suočen s brojnim izazovima, važnije je nego ikada njegovati partnerstvo, uzajamno poštovanje i međusobni dijalog te zajednički raditi na boljitku Hrvatske - stoji u čestitki.

Ključne riječi
Boris Milošević SNV pravoslavni božić

Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
12:48 06.01.2026.

Dobro se osvrni oko sebe, Turudiću: u toj dvorani sve vrvi facama na koje bi trebao obratiti pozornost.

JU
Jura
13:15 06.01.2026.

Nisam čuo da je ekipica koja "organizuje" ovaj dernek, ikada čestitala Božić Hrvatima. Ovo je poniženje hrvatskog naroda o strane njihovih vladajučih.

LU
Lukeruk
12:54 06.01.2026.

Jel bil i porfirije i njegovi porfirijanci? Se pjevalo o sjajenju sa dinare?

