Pravoslavni vjernici slave Badnjak po julijanskom kalendaru. Tim povodom Srpsko narodno vijeće obilježava ga tradicionalnim primanjem, na kojem se udjeljuje božićni blagoslov pri čemu se okupljaju i brojna lica iz javnog i političkog života.

Na druženje su, u ime Vlade stigli potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, kao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Predsjednik SNV-a Boris Milošević obratio se okupljenima na tradicionalnom druženju. -Završio bih s riječima pjesnika Jove Jovanovića Zmaja koji je svoja razmišljanja o odnosima Hrvata i Srba iskazao kroz nekoliko pjesama, ali i kroz jednu koju je napisao jednom prilikom prije stotinjak godina. "Kad Hrvatu sunce sine, ogrijat će i Srbine. Što zacvjeta Srbu bratu, zacvjetat će i Hrvatu". Svima želim bolju i mirniju 2026. a pravoslavim vjenricima mir božji, Hristos se rodi- kazao je Milošević. Više pogledajte u videu.

Božićni domjenak SNV-a: Lomila se i česnica, tražio novčić, pogledajte tko ga je dobio Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Premijer Andrej Plenković uputio je u utorak čestitku vjernicima koji Božić slave po julijanskom kalendaru, naglasivši kako je danas važnije nego ikada njegovati partnerstvo, uzajamno poštovanje i međusobni dijalog te zajednički raditi na boljitku Hrvatske.

-Radosni blagdan Isusovog rođenja prigoda je da pošaljemo poruke mira, solidarnosti, međusobnog uvažavanja i tolerancije. U današnjem vremenu kada je cijeli svijet suočen s brojnim izazovima, važnije je nego ikada njegovati partnerstvo, uzajamno poštovanje i međusobni dijalog te zajednički raditi na boljitku Hrvatske - stoji u čestitki.