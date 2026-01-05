Hrvatski centar u Linzu poziva na Malonogometni turnir

Hrvatski centar u Linzu (HLC) uputio je medijima i hrvatskim udrugama u Austriji sljedeći poziv:

Novak Đoković iznenada objavio: Povlačim se, zabrinut sam kako je predstavljena slika o meni Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

“S velikim zadovoljstvom vas pozivamo na Malonogometni turnir HCL-a 2026, koji će se održati 10.01.2026., s početkom u 09:00 sati jutro, na adresi - Bundesschulzentrum Landwied (Landwiedstraße 80-82) u Linzu“.

Izvlačenje parova je 09.01.2026. u 19:00 sati, u Hrvatskom centru u Linzu.

Kotizacija za učesnike iznosi 120 eura.

Prijave i informacije:

Jurica Petričević: +43 664 805563277

Robert Gvozden: +43 677 63152410

Organizator turnira, svim zainteresiranima poručuje:

“Već smo se kroz prethodne turnire susretali. Bilo bi nam izuzetno drago da se ponovno vidimo i družimo u sportskom duhu!”

“Radujemo se vašem dolasku i odličnom turniru” - istaknuto je u pozivu svim zainteresiranim diljem Austrije i šire, za navedeni Malonogometni turnir HCL-a 2026.

​​​​​​​

Poziv je stigao i do sportskih klubova bečkih Hrvata, između ostalih i do Kulturnog i sportskog društva „Zagreb“ u Beču, SK Dinamo-Helfort 15. CRO Vienna i ostalih.

U svakom slučaju, sportski početak Nove godine u Hrvatskom centru u Linzu, glavnom gradu austrijske pokrajine Gornje Austrije.