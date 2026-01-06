Naši Portali
RASPISALI SE

Luka Modrić zbog ovog je postao udarna tema kod susjeda: ‘Nećete vjerovati što je napravio!’

VL
Autor
Stjepan Meleš
06.01.2026.
u 16:16

Dolaskom našeg kapetana Luke Modrića na San Siro, rossoneri su se preporodili, njegova liderska uloga vrlo dobro se vidi u svlačionici milanista

Talijanski velikan Milan se pomalo iznenađujuće nalazi u borbi za naslov prvaka s Interom i Napolijem, trenutno su drugi na ljestvici bod iza gradskog rivala Intera. Dolaskom našeg kapetana Luke Modrića na San Siro, rossoneri su se preporodili, njegova liderska uloga vrlo dobro se vidi u svlačionici milanista.

- Hrvatski maestro stigao je prošlog ljeta u redove Rossonera bez odštete, nakon što je ispisao povijest u 12 godina provedenih u Real Madridu. Modrić u Italiju nije došao odraditi posljednju sezonu, već dokazati da i s 40 godina na leđima može biti ključni igrač na najvišoj razini - pišu naši prekomorski susjedi Talijani.

- To mu i uspijeva, jer brojke koje je zabilježio u prvih šest mjeseci u dresu Milana izazivaju divljenje i zavist, osobito kod igrača mlađih i po 20 godina. Iako mu u osobnoj iskaznici piše da je napunio 40 godina, Milanova “četrnaestica” igra s entuzijazmom i strašću mladića. Postao je središnja figura momčadi Massimiliana Allegrija, što potvrđuju i njegove nevjerojatne statistike - navode talijanski mediji. 

- Modrić je u 1520 odigranih minuta ostvario nevjerojatne brojke. Primjerice, čak 97% njegovih dodavanja je u ofenzivnoj fazi, dok 96% otpada na dodavanja koja stvaraju opasnost. Preciznost ofenzivnih dodavanja mu je 88%. Usporedba s ostatkom lige dodatno naglašava njegovu dominaciju. Modrić je prvi u Serie A po broju točnih dodavanja (970) i točnih dugih lopti (69), a četvrti je po broju ključnih dodavanja - pišu u analizi pa zaključuju:

- Ono što posebno impresionira jest njegova igra u obrani. S 19 presječenih lopti, treći je u cijeloj ligi, odmah iza Locatellija (21) i Frendrupa (20). To pokazuje nevjerojatnu prilagodbu igrača koji je cijelu karijeru bio poznat po kreativnosti, a sada se prometnuo i u vrhunskog 'kradljivca lopti'.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

